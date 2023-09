Drew Barrymore subit des réactions négatives au retour du spectacle, exclu des Book Awards – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Drew Barrymore a été critiquée pour avoir repris le tournage de son talk-show Le spectacle Drew Barrymore, au milieu de la grève des écrivains en cours. À la suite de sa décision de ramener l’émission, la Nation Book Foundation l’a retirée comme animatrice des National Book Awards, et ses anciens écrivains se sont prononcés contre la décision et ont organisé un piquet de grève pour son émission.

Drew avait été choisie pour animer la cérémonie de remise des prix de l’industrie de l’édition le 15 novembre, mais à la lumière de son retour au travail, l’organisation a annoncé qu’elle n’animerait plus. « Les National Book Awards sont une soirée dédiée à célébrer le pouvoir de la littérature et les contributions incomparables des écrivains à notre culture », a déclaré la Fondation. déclaration dit. «À la lumière de l’annonce selon laquelle Le spectacle Drew Barrymore reprendra la production, la National Book Foundation a annulé l’invitation de Mme Barrymore à accueillir la 74e cérémonie des National Book Awards.

La National Book Foundation a également déclaré qu’elle était « reconnaissante » que l’actrice et son équipe aient compris leur décision.

Après que Drew ait annoncé que la série reviendrait, la WGA avait annoncé son intention de manifester à l’extérieur du studio. L’un des scénaristes de la série Chelsea Blanc a expliqué le raisonnement du piquetage à Page six. «Les seules personnes dont je suis sûr et qui n’y retourneront pas sont nous, trois écrivains de WGA. Et pour le reste, je ne peux pas vraiment parler », a-t-elle déclaré. « Je pense avant tout que c’est évidemment bien plus important que simplement Le spectacle Drew Barrymore et des écrivains. Nous sommes ici aux côtés de notre syndicat et nous nous sentons bien et excités de toujours nous tenir aux côtés de notre syndicat.

À la lumière du retour de Drew à son émission, un certain nombre de personnes se sont prononcées contre l’actrice. Auteur Colson Whitehead a fait une remarque sarcastique qualifiant Drew de « personne parfaite » pour une « célébration des écrivains » le X (anciennement Twitter). Bande dessinée Josh Gondelman a également parlé des émissions, y compris celle de Drew, revenant dans une interview avec TMZ. Partageant le clip, il a écrit : « Ce serait vraiment génial si elle ne faisait pas ça ! »

Drew a annoncé qu’elle reviendrait à l’émission dans une déclaration sur Instagram le lundi 10 septembre. Elle a déclaré qu’elle ne parlerait pas des films ou des émissions frappés dans son programme conformément aux directives, mais la WGA a quand même déclaré qu’elle était en infraction. «Je suis propriétaire de ce choix», a-t-elle écrit. «Je veux être là pour offrir ce que les écrivains font si bien, c’est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens à l’expérience humaine. J’espère une solution pour tout le monde le plus rapidement possible. L’émission devrait revenir en ondes le 18 septembre.