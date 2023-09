Drew Barrymore s’excuse et interrompt son émission après avoir fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir repris la production pendant la grève

Drew Barrymore arrête la production de son talk-show de jour après avoir reçu une vague de réactions négatives pour avoir repris la production au milieu de la grève des écrivains hollywoodiens.

« J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre la première de la série jusqu’à la fin de la grève », a-t-elle écrit dans une déclaration sur Instagram, où elle a partagé toutes ses mises à jour.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. »

« Nous avons vraiment essayé de trouver la voie à suivre. Et j’espère vraiment qu’une solution sera trouvée très prochainement pour l’ensemble du secteur », a-t-elle conclu.

Barrymore a annoncé son retour à la télévision la semaine dernière et le réseau CBS a confirmé que « The Drew Barrymore Show » diffuserait de nouveaux épisodes à partir du 18 septembre. La grève des scénaristes dure depuis le 2 mai.

« Ce choix m’appartient », écrivait-elle à l’époque. « Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. Nous avons lancé en direct dans une pandémie mondiale. Notre émission a été conçue pour des moments sensibles et n’a fonctionné qu’à travers ce que vit le monde réel en temps réel. « .

Alors qu’elle manifestait devant le CBS Broadcast Center à Manhattan, Cristina Kinon, co-scénariste en chef de « The Drew Barrymore Show », a déclaré à Fox News Digital que les scénaristes n’avaient pas été informés que la série revenait pour une quatrième saison sans scénaristes et a noté qu’ils n’étaient pas non plus payés.

« Je suis sûr que c’était une décision très difficile pour [Barrymore] faire », a partagé Kinon. « Je ne peux pas parler de ce qu’elle pense, mais je pense que j’aimerais que tous les acteurs de l’industrie soient solidaires des guildes et veillent à ce que les écrivains et les acteurs obtiennent les contrats qu’ils méritent. « .

À la suite de sa décision de reprendre la production, Barrymore a été abandonnée en tant qu’hôte des prochains prix de la National Book Foundation.

Elle a présenté de nouvelles excuses vendredi dans une vidéo supprimée depuis et partagée sur Instagram. « J’ai traversé tellement de hauts et de bas dans ma vie, et celui-ci en fait partie. Je m’excuse profondément auprès des écrivains. Je m’excuse profondément auprès des syndicats. Je m’excuse profondément », a déclaré Barrymore.

« Je ne sais pas exactement quoi dire parce que parfois, quand les choses sont si difficiles, il est difficile de prendre des décisions à partir de là. Donc, tout ce que je peux dire, c’est que je voulais accepter la responsabilité et non, je n’ai pas de relations publiques. machine derrière tout ça », a-t-elle ajouté, visiblement émue. « Je ne pouvais certainement pas m’attendre à ce genre d’attention, et nous n’allons pas enfreindre les règles et nous les respecterons. Je voulais le faire parce que, comme je l’ai dit, c’est plus grand que moi, et il y a les emplois des autres sont en jeu. »

Le message a depuis disparu.

Kinon, pour sa part, a déclaré à Fox News Digital qu’elle n’en voulait pas à ses collègues qui avaient choisi de revenir.

« Je pense que tout le monde mérite d’être payé. Tout le monde mérite d’être payé équitablement. Je n’en veux pas à quiconque a besoin de travailler, bien sûr. Et j’aimerais que tout le monde ait un syndicat qui puisse les protéger, protéger leur salaire et faire en sorte que sûr qu’ils sont payés équitablement.

Un représentant de Barrymore et CBS Media Ventures n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.