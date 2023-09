Drew Barrymore s’excuse en larmes, mais son émission-débat se poursuivra pendant la grève – National

Après une violente réaction, Drew Barrymore a versé quelques larmes tout en s’excusant auprès de la Writer’s Guild of America (WGA), actuellement en grève, mais a déclaré qu’elle poursuivrait la production de son talk-show de jour. Le spectacle Drew Barrymore.

Dans une vidéo publiée sur Instagram vendredi, Barrymore, 48 ans, a tenté d’expliquer sa décision de reprendre le tournage malgré la grève des écrivains en cours.

« Je crois qu’il n’y a rien que je puisse faire ou dire en ce moment pour que tout se passe bien », a commencé Barrymore. « Je voulais prendre une décision, afin que ce ne soit pas une situation protégée par les relations publiques, et que j’assume simplement l’entière responsabilité de mes actes. »

Dans la vidéo, Barrymore semblait sans maquillage et portait un pull rose ample avec ses lunettes sur la tête. Parfois, elle semblait lire quelque chose derrière son appareil photo.

«Je sais que je ne peux rien faire pour que cela soit acceptable pour ceux avec qui cela ne va pas. J’accepte pleinement cela. Je comprends parfaitement cela », a-t-elle déclaré alors qu’elle devenait visiblement émue. «Il y a tellement de raisons pour lesquelles c’est si complexe, et je veux juste que tout le monde sache que mes intentions n’ont jamais été de nature à me contrarier ou à me blesser. Ce n’est pas qui je suis. J’ai traversé tellement de hauts et de bas dans ma vie, et celui-ci en fait partie.

«Je m’excuse profondément auprès des écrivains. Je présente mes sincères excuses aux syndicats », a-t-elle déclaré.

Barrymore a tenté de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles elle choisirait de continuer la série au milieu de la grève – et sans son équipe de scénaristes de WGA.

« Je n’aurais certainement pas pu m’attendre à ce genre d’attention, et nous n’allons pas enfreindre les règles et nous les respecterons. Je voulais faire cela parce que, comme je l’ai dit, c’est plus grand que moi et il y a des emplois d’autres personnes en jeu », a-t-elle déclaré.

Barrymore a déclaré qu’elle n’avait pas de « machine de relations publiques derrière elle ».

« Je ne voulais pas me cacher derrière les gens, donc je ne le ferai pas, et je ne peaufinerai pas cela avec des cloches, des sifflets, des publicistes et une rhétorique d’entreprise », a-t-elle déclaré. « Je vais juste rester là, accepter et être responsable. »

Elle a expliqué comment, depuis Le spectacle Drew Barrymore Lancée pour la première fois pendant la pandémie de COVID-19, elle a toujours envisagé la production comme « un spectacle qui était là pour les gens dans les moments sensibles ».

« J’ai pesé la balance et je me suis dit : « Si nous pouvions continuer pendant une pandémie mondiale et tout ce que le monde a vécu jusqu’en 2020, pourquoi cela nous mettrait-il sur la touche ? » », a-t-elle déclaré. « Donc, je veux juste mettre un pied devant l’autre et faire un spectacle qui soit là pour les gens, indépendamment de tout ce qui se passe dans le monde, parce que c’est à ce moment-là que je pense que nous avons tous besoin de quelque chose qui veuille être là et qui soit très présent. réaliste à des moments très réalistes. Voilà donc mon pourquoi.

Dans un communiqué publié dimanche, Barrymore a déclaré qu’elle était personnellement responsable de la décision de reprendre la production de Le spectacle Drew Barrymore.

«Je suis propriétaire de ce choix», 50 premières dates a déclaré l’acteur dans un communiqué. « Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. »

Déjà, les excuses de Barrymore n’ont pas été bien accueillies. Beaucoup de ses critiques et des membres contrariés de la WGA ont déclaré que si elle était vraiment désolée, elle cesserait de filmer. Le spectacle Drew Barrymore.

Drew Barrymore présentant ses excuses pour quelque chose qu’elle a dit qu’elle allait continuer à faire est la chose la plus drôle possible comme une fille… lire la pièce ? – amant (@midwestbimbo) 15 septembre 2023

Draw Barrymore disait « Je ne voulais pas embaucher une équipe de relations publiques pour ça »… eh bien bébé, peut-être que tu devrais l’avoir parce que c’est quoi ce monologue de l’école d’art dramatique de première année que tu nous as donné et qui est censé être des excuses -Lara Parker (@laraeparker) 15 septembre 2023

POV : vous êtes devant la porte de Drew Barrymore pendant qu’elle filme sa vidéo d’excuses pic.twitter.com/sf39vS5mnE – Christian Garcia (@moldylamp) 15 septembre 2023

Depuis la publication de sa déclaration initiale, de nombreux membres et partisans de la WGA se sont demandé si Barrymore était un « jaune » ou s’il emploierait des « écrivains jaunes » à la place des membres du syndicat. (Un jaune est quelqu’un qui traverse les lignes de piquetage pour travailler à la place d’un employé en grève.)

Cette semaine, la décision de Barrymore de reprendre la production l’a amenée à quitter son poste d’hôte de la 74e édition des National Book Awards des États-Unis.

« Les National Book Awards sont une soirée dédiée à célébrer le pouvoir de la littérature et les contributions incomparables des écrivains à notre culture », a écrit la fondation dans un communiqué. « À la lumière de l’annonce de la reprise de la production de ‘The Drew Barrymore Show’, la National Book Foundation a annulé l’invitation de Mme Barrymore à accueillir la 74e cérémonie des National Book Awards. »

Une mise à jour sur l’hôte des National Book Awards 2023. pic.twitter.com/aa5aLh0FIU – Fondation nationale du livre (@nationalbook) 12 septembre 2023

Reprise de la production de « The Drew Barrymore Show »

Le spectacle Drew Barrymore a commencé à enregistrer de nouveaux épisodes au CBS Broadcast Center à New York cette semaine, malgré peu de signes de résolution dans la grève des écrivains en cours.

En conséquence, les épisodes du talk-show filmés pendant la grève n’emploieront aucun écrivain appartenant à la Writers Guild of America (WGA).

La décision a provoqué la colère des membres et des partisans de la WGA, dont plusieurs ont manifesté devant le CBS Broadcast Center pendant le tournage de cette semaine. De nombreux rédacteurs en grève de Le Drew Barrymore étaient présents et brandissaient des pancartes tout en scandant : « Nous ne comprenons pas. Ferme-le! »

Grève WGA : jour 133

Grève SAG : jour 60

Mon 39ème jour de piquetage Aujourd’hui, nous avons manifesté auprès de Drew Barrymore, qui produit son émission alors que ses propres scénaristes sont en grève. Désolé Drew. Mais aussi, qu’est-ce que tu fais ? pic.twitter.com/cNrGWxTPVO – Avishai ✡ est en grève (@avishaiw) 11 septembre 2023

Writers Guild of America, East a déclaré que tout écrit en cours sur Le spectacle Drew Barrymore est en violation de la grève de la WGA.

Le @DrewBarrymoreTV Show est une émission frappée couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes. La Guilde a organisé et continuera de organiser des piquets de grève pour les émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur « The Drew Barrymore Show » constitue une violation des règles de grève de la WGA. – Guilde des écrivains d’Amérique, Est (@WGAEast) 10 septembre 2023

Le travail de Barrymore en tant qu’animateur du talk-show ne viole aucune règle de grève. Selon Variety, les acteurs de CBS Le spectacle Drew Barrymore sont couverts par un contrat SAG-AFTRA différent de celui actuellement en litige.

De nouveaux épisodes de Le spectacle Drew Barrymore devraient être diffusés à partir du 18 septembre.

Le spectacle Drew Barrymore n’est pas la seule production à faire le choix de revenir malgré les grèves en cours. Télévision Warner Bros. La Jennifer Hudson Spectacle et CBS Le discours devraient également reprendre la production dans les semaines à venir. Ces productions se poursuivront également sans employer de scénaristes de WGA.