Drew Barrymore se remet en question après des plaintes dans l’émission

Après une avalanche de plaintes concernant son problème de proximité avec ses invités, Drew Barrymore reconnaît la nécessité de changer son comportement.

Dans une conversation avec Podcasteur expert en fauteuil roulant Dax Shephard, l’hôte de Le spectacle de Drew Barrymore Elle a déclaré qu’elle travaillait sur ce qu’elle appelle la « proximité physique » entre elle et ses invités.

« J’ai des ennuis à cause de la proximité physique dans cette émission », a-t-elle déclaré. « Je suppose que beaucoup de gens disent à mon sujet : « Tu es trop susceptible ». Et je leur réponds : « Oh, c’est tellement… » C’est une question de honte et d’embarras. Je suis horrifiée quand j’entends ça, et pourtant je ne peux pas m’arrêter. »

Il convient de mentionner ici que les plaintes provenaient principalement des téléspectateurs et qu’apparemment aucun de ses invités n’avait émis d’objections à sa façon d’avoir une conversation enregistrée.

Commentant son style, l’animatrice a adopté un ton compréhensif en disant : « C’est un peu qui vous êtes », notant : « C’est utile que vous soyez une femme de taille moyenne. Si vous aviez ma taille et que vous traitiez tout le monde avec des hommes, ce serait peut-être un peu différent. Vous pourriez donc avoir une liberté que je n’ai pas. »

À un moment donné du podcast, Drew a demandé à Dax s’il ressentait « le besoin de toucher les gens » pendant l’interview, ce à quoi il a répondu : « Oui. Toi et moi sommes très semblables. Nous sommes très susceptibles. Nous sommes très accros à l’amour. Ding, ding, ding, nous en avons parlé. »