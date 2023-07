Drew Barrymore s’apprête à accueillir la 74e cérémonie annuelle des National Book Awards à New York

La 74e cérémonie annuelle des National Book Awards est prévue pour le 15 novembre 2023 à Manhattan.

La National Book Foundation a annoncé le 25 juillet 2023 que le lauréat du Golden Globe, Drew Barrymore, animera la cérémonie.

Oprah Winfrey, ancienne lauréate d’un National Book Award, devrait également être conférencière invitée à l’événement.

Drew Barrymore, dont les honneurs incluent un Golden Globe et un prix de la Screen Actors Guild, présidera une cérémonie plus littéraire cet automne.

Barrymore et Winfrey ont tous deux une longue histoire de défense des livres et de la lecture.

Barrymore et Winfrey ont tous deux une longue histoire de défense des livres et de la lecture. Les choix du club de lecture de Winfrey ont aidé des dizaines d’œuvres à devenir des best-sellers, tandis que Barrymore a fait l’éloge des livres de Tina Fey et David Sedaris, entre autres.

« Tout au long de leur carrière, Drew Barrymore et Oprah Winfrey ont chacun démontré leur conviction persistante que les livres ont le pouvoir de changer la vie des lecteurs – en ouvrant des portes, en suscitant des conversations et en créant une communauté », a déclaré David Steinberger, président du conseil d’administration de la National Book Foundation, dans un communiqué. « Cette conviction fait écho à la mission de la National Book Foundation de veiller à ce que les livres occupent une place prépondérante dans notre culture. »

La cérémonie de remise des prix est prévue le 15 novembre à Manhattan, avec des prix compétitifs à remettre dans la fiction, la non-fiction, la poésie, la littérature traduite et la littérature jeunesse. Barrymore n’est pas le premier hôte célèbre des National Book Awards, les « Oscars » non officiels du monde de l’édition. Steve Martin a animé une poignée de fois à la fin des années 1990 et au début des années 2000.