Drew Barrymore révèle qu’elle n’achète pas les cadeaux de Noël de ses filles – Hollywood Life

Crédit d’image : BG017/Bauergriffin.com

les anges de Charlie étoile Drew Barrymore47 ans, a révélé une fois de plus pourquoi elle renonce à acheter des cadeaux de Noël pour ses filles, olive10, et Frankie8, lors d’un nouvel entretien avec Divertissement ce soir. «Je les emmène toujours en voyage à chaque Noël. Je ne leur offre pas de cadeaux, ce que je pense qu’à leur âge ils n’aiment pas, mais je dis : “Je pense que nous nous souviendrons de l’endroit, des photos et de l’expérience, et c’est ce que je veux vous offrir”. a déclaré l’animateur de télévision. La belle a ensuite rassuré les téléspectateurs sur le fait qu’elle n’était pas une “maman froide” et qu’elle choisissait toujours d’offrir des cadeaux à ses enfants lors d’autres célébrations.

“Ils reçoivent beaucoup de choses tout au long de l’année, donc je ne suis pas comme une mère bizarre, stricte et froide qui dit:” Tu ne reçois pas de cadeaux! J’ai juste l’impression qu’un meilleur cadeau serait un souvenir de vie. Je préfère l’investir là-dedans », a-t-elle ajouté. Cependant, après quelques mois après les vacances, Drew remet parfois en question sa décision. “Et puis quelque part comme, May, je me dis, ‘peut-être que je devrais dire oui à une maison de poupée ou quelque chose comme ça. Tout s’équilibre et ça va », a plaisanté la fière maman.

Bien que certains fans aient pu être choqués d’apprendre cela, Drew a précédemment révélé cette tradition lors d’un épisode de décembre 2021 de son émission, Le spectacle de Drew Barrymore. “Préparez-vous pour celui-ci, mes enfants, je ne leur fais pas de cadeaux”, a dit l’actrice à son copain Ross Mathews à l’époque. “Je les emmène en voyage, et ils disent : ‘comment se fait-il que nous n’ayons rien à ouvrir ?'”, a poursuivi Drew.

“Et je dirai, ‘vous ouvrirez ces souvenirs et vous les emporterez avec vous pour le reste de votre vie.'” Elle a également révélé qu’elle avait dit à ses filles qu’elles “ne se souviendraient pas du jouet sous l’arbre”. , mais qu’elle ne pense pas non plus qu’offrir des cadeaux à ses enfants soit une erreur. “Mais je dois vous dire qu’il n’y a pas de mal”, a précisé le joueur de 47 ans. “Beaucoup de gens ne peuvent pas faire de voyages et il y a un million de façons de le faire et je suis gêné de l’avoir même mentionné maintenant.”

Juste un jour après que Drew ait parlé à HE Jeudi, elle s’est rendue sur Instagram pour publier une vidéo de son voyage en train jusqu’à Washington DC. “Alors je suis sur le point d’arriver à Wilmington, Delaware sur le train Amtrak”, a déclaré le comédien dans le clip du 9 décembre. “Je me demande qui je vais rendre visite, voir et interviewer…” Bien sûr, beaucoup de ses fans ont pris les commentaires pour deviner, et beaucoup d’entre eux avaient raison. “Joe Biden?”, A demandé un fan, et Drew a ensuite partagé une photo d’elle devant la Maison Blanche pour confirmer la nouvelle. « Devinez qui est allé à Washington ? Regardez la première interview conjointe de jour de @potus et @flotus avec moi sur @thedrewbarrymoreshow le lundi 19 décembre !”, Drew a légendé le message.

Drew partage ses deux filles avec son ex-mari, Will Kopelman44 ans, avec qui elle a été mariée de 2012 à 2016. Avant Will, la fondatrice de Flower Films était mariée au comédien Tom Vert51 ans, de 2001 à 2002. Et enfin, son tout premier mariage était avec le barman Jérémy Thomas de 1994 à 1995. Elle est actuellement célibataire et “sortante”, ce qu’elle a révélé dans son émission le 2 décembre.

