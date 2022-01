Drew Barrymore révèle qu’elle était auparavant dans une « relation ouverte » avec Luke Wilson : « Nous étions jeunes »

Drew Barrymore donne aux fans un aperçu de sa vie amoureuse passée.

L’actrice maintenant âgée de 46 ans fait partie du showbiz depuis qu’elle est enfant et est connue pour partager certains de ses souvenirs les plus fous dans son talk-show lorsqu’elle se remémore avec d’autres stars qu’elle connaît depuis des décennies.

Au cours de l’épisode de jeudi de « The Drew Barrymore Show », la star a discuté avec Kate Hudson, une autre ancienne enfant star, de leurs jours « jeunes et sauvages » ensemble au début des années 2000.

« Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous étions jeunes et sauvages », a déclaré Barrymore alors qu’elle et Hudson, 42 ans, reconstituaient qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois dans un restaurant appelé Chez Jay à Santa Monica, en Californie. Leur collègue acteur Luke Wilson était également présent, ont rappelé les deux actrices.

« Vous faisiez ‘Alex & Emma’ ensemble, je pense », a déclaré Barry à propos de la comédie romantique de 2003 avec Hudson et Wilson, qui a maintenant 50 ans. « Et je sortais avec lui, mais je pense qu’il sortait aussi avec d’autres personnes. »

Barrymore a expliqué que la leur « était une relation ouverte ».

« Nous étions jeunes », a-t-elle ajoutée.

Barrymore n’est pas le seul à avoir vécu une telle expérience, comme Hudson a ajouté: « J’y suis aussi allé avec un Wilson. »

Selon Page 6, Barrymore et Wilson sont sortis ensemble à la fin des années 1990, tandis qu’Hudson est sorti avec le frère de l’acteur Owen Wilson après leur rencontre en 2006 lors du tournage de « Toi, moi et Dupree ». Les représentants de Luke n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

« C’est tellement amusant parce que quand vous êtes jeune, vous vous dites : « C’est à faible enjeu », nous sommes juste jeunes, nous nous amusons, nous jouons tous, nous agissons, nous traînons' », a expliqué Barrymore. . Elle a dit que même s’ils ne prenaient rien « au sérieux » à l’époque, elle et Hudson « avaient passé le meilleur moment » ensemble.

« Nous l’avons fait. Nous avons passé le meilleur moment », a déclaré Hudson, rappelant qu’elle était également fan de la star de « ET l’extra-terrestre ». « J’avais l’habitude de faire dire aux gens: » Oh, tu ressembles un peu à Drew Barrymore. C’est pourquoi j’ai fini par te faire sur ‘SNL’ aussi. Ils étaient comme, ‘Pouvez-vous faire Drew Barrymore?’ et j’étais comme, ‘Je ne pense pas.' »

En 2000, Hudson apparu dans l’émission de sketchs comiques, jouant à un moment donné Barrymore dans une parodie d’une interview « Inside the Actor’s Studio ».