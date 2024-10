Drew Barrymore révèle qu’elle a partagé « le baiser le plus sexy » avec Chloë Sevigny dans les années 90

Drew Barrymore a révélé qu’elle et Chloë Sevigny se sont un jour serré les lèvres dans les années 90.

Dans l’épisode de mercredi de Le talk-show éponyme de Barrymorela star de « Charlie’s Angels », 49 ans, a admis qu’elle et Sevigny, également âgée de 49 ans, avaient partagé un moment « intime » dans une salle de bain de l’hôtel Sunset Marquis de Los Angeles il y a près de trois décennies.

« Nous nous réunissions, nous avons eu un long dîner, nous parlions d’une histoire qui me passionne tellement, qui a fini par devenir un film dans lequel Chloë était non seulement mais a été nominée pour un Oscar pour intitulé ‘Boys Don « Je ne pleure pas », a déclaré Barrymore au public.

Drew Barrymore a révélé qu’elle et Chloë Sevigny s’étaient embrassés dans les années 90. Le spectacle Drew Barrymore/YouTube

Le couple s’est serré les lèvres au Los Angeles Sunset Marquis Hotel. Le spectacle Drew Barrymore/YouTube

Barrymore a expliqué que le couple était vraiment « lié » à propos de l’histoire – et a ensuite laissé au public le soin de deviner ce qui s’est passé par la suite.

« Nous avons en fait une question triviale basée sur cela », a-t-elle déclaré à la foule. « Je pensais transformer notre moment de plaisir intime au Sunset Marquis en une question triviale pour quelqu’un. »

Barrymore a ensuite sélectionné une femme parmi le public et a révélé que si elle devinait correctement ce qui se passait dans les stands, elle gagnerait 1 000 $.

«Nous avons partagé quelque chose dans la salle de bain dans les années 90. Qu’est-ce que c’était ? elle a demandé. « Était-ce A. du rouge à lèvres B. Du papier toilette ou C. Un baiser ? »

Barrymore a déclaré que les deux hommes s’étaient réunis et parlaient de l’histoire qui a inspiré le film de Sévigny « Boys Don’t Cry ». Moviestore/Shutterstock

À un moment donné, le duo est allé aux toilettes ensemble, où ils ont partagé un baiser. Le spectacle Drew Barrymore/YouTube

Lorsque le membre du public a choisi le rouge à lèvres, Barrymore a plaisanté en disant qu’elle était sur la bonne voie, mais pas tout à fait.

« Eh bien, cela impliquait du rouge à lèvres », a répondu Barrymore, ce à quoi Sévigny a ajouté en riant: « C’était les années 90! »

«C’était dans les années 90. C’était un baiser », a déclaré Barrymore alors que le couple riait, par Entertainment Weekly.

« Nous étions très libres et passions juste le meilleur moment et c’était juste le plus sexy, le plus mignon, le plus [meow].»

«C’était les années 90!» dit Sévigny. Bei/REX

Barrymore a qualifié le baiser de « chose la plus sexy et la plus mignonne ». La collection d’images LIFE/Gett

Barrymore, bien sûr, a quand même donné 1 000 $ à la femme.

« Sortez et achetez un tas de rouges à lèvres, d’accord ? » » a taquiné la star de « Never Been Kissed ».

Barrymore partage souvent des escapades vieilles de plusieurs décennies tout en discutant avec des invités lors de son émission-débat de jour.

L’année dernière, la mère de deux enfants a été rejointe par Lucy Liu, ancienne co-star de « Charlie’s Angels », qui, a-t-elle révélé, avait pris des photos d’elle nue pendant le tournage du classique culte.

« Nous étions très libres », a déclaré la star de « Never Been Kissed ». Collection Ron Galella via Getty Images

Barrymore a été très ouverte sur son passé dans son talk-show. Getty Images

« J’essayais de retrouver les photos de moi nu que vous aviez prises sur le tournage de « Charlie’s » dans ma loge », a franchement déclaré Barrymore à la télévision nationale, ajoutant: « J’adorerais les emprunter. »

À sa grande surprise, Liu a admis qu’elle possédait toujours les photos 20 ans plus tard.

« Et tu es magnifique, comme tu l’es toujours », a-t-elle dit à propos des clichés sensuels. « Et tu es si naturel et, tu sais, enjoué et tu passes un bon moment. »

« J’ai une série de portraits de tant de personnes – avec et sans vêtements », a-t-elle ajouté.