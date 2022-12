Drew Barrymore révèle que ses enfants “n’aiment pas” sa surprenante tradition de Noël

Drew Barrymore parle de ses traditions de vacances avec ses enfants, et cela n’implique pas de cadeaux.

L’animatrice de “Drew Barrymore Show” a deux filles, Olive, 10 ans, et Frankie, 8 ans, qu’elle partage avec son ex-mari, Will Kopelman.

“Je les emmène toujours en voyage à chaque Noël. Je ne leur offre pas de cadeaux, ce que je pense qu’à leur âge ils n’aiment pas, mais je dis : “Je pense que nous nous souviendrons de l’endroit… des photos… de l’expérience. et c’est ce que je veux te donner'”, a-t-elle expliqué lors d’une interview avec Entertainment Tonight.

Barrymore a ajouté qu’elle préfère dépenser son argent en voyages plutôt qu’en cadeaux matérialistes pour ses enfants.

“Ils reçoivent beaucoup de choses tout au long de l’année, donc je ne suis pas comme une mère bizarre, stricte et froide qui dit : “Tu ne reçois pas de cadeaux !” J’ai juste l’impression qu’un meilleur cadeau serait un souvenir de vie. Je préfère investir [in that than in] une maison de poupée ou quelque chose comme ça. Tout s’équilibre et ça va”, a-t-elle noté.

L’alun de “Charlie’s Angel” a raconté quand elle a offert des cadeaux de vacances à ses enfants pendant la pandémie de coronavirus car ils n’étaient pas en mesure de voyager, mais a révélé que ce n’était pas une expérience agréable.

“Je vais bien sauter ça. Ça craint”, a admis Barrymore.

La star de “Never Been Kissed” a également déclaré que ses filles “ne se plaignent pas de ne pas aimer ce qu’elles reçoivent” et a ajouté : “Je suis contente de faire ce que je fais.”

Étant donné que les vacances peuvent être stressantes pour beaucoup, Barrymore a partagé qu’elle ne s’en tient pas à une tradition particulière et a sa propre perspective pendant la saison.

“[I try] de se rappeler qu’une fête ne sera probablement pas la même que celle d’ici 10 ans, que votre vie peut changer radicalement et que de nouvelles personnes et de nouvelles traditions peuvent y entrer”, a-t-elle fait remarquer.

“J’aime regarder les vacances à travers une lentille comique et réaliste, nous allons avoir beaucoup d’histoires de vacances différentes. Quelle est celle que vous voulez continuer et construire comme une tradition ? Plutôt que, ‘C’est ma tradition et je suis coincé dedans.'”