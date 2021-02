Drew Barrymore réfléchit à son engagement dans un service psychiatrique à 13 ans

«Je pense qu’après, vous savez, 30 ans de thérapie, beaucoup d’introspection et d’avoir moi-même des enfants, vous savez, je pense qu’elle a créé un monstre», se dit-elle. Et elle ne savait pas quoi faire avec le monstre. «

C’est au cours de ces trois décennies de thérapie que Drew a appris à «lui pardonner d’avoir fait ce choix». L’actrice a déclaré: « Elle avait probablement l’impression de n’avoir nulle part où aller. Et je suis sûre qu’elle a vécu avec beaucoup de culpabilité pendant des années, à propos de la création du monstre, mais ensuite je pense qu’elle a vécu beaucoup de douleur que je ne pourrais pas non plus ‘ t lui parler pendant longtemps. «

Leur relation est désormais bien meilleure et a beaucoup appris à Drew sur le type de mère qu’elle veut être. Elle a partagé: «J’ai dit à ma propre fille … quelque chose s’est passé et j’ai dit que je ne suis pas ton ami. Je ne serai jamais ton ami; je suis ta mère. Et j’avais une mère qui était une amie, et nous n’allons pas faire ça. «