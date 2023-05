Drew Barrymore réagit aux fiançailles de son ex Justin Long avec Kate Bosworth – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/AFF-USA/Shutterstock

Ex à l’amiable ! Après Kate Bosworth40 ans, a confirmé ses fiançailles avec l’acteur Justin Long44 ans, le 4 avril, la beauté blonde est apparue sur Drew Barrymorele talk-show, Le spectacle de Drew Barrymore pour parler de l’homme qu’ils fréquentaient tous les deux. Lors d’un aperçu de l’épisode du 11 mai, l’homme de 40 ans a dit à l’ex-petite amie de Justin qu’il « l’aime » « si profondément », plus d’une décennie après la rupture de Drew et Justin en 2010. Drew était tellement en admiration devant le duo nouvellement fiancé qu’elle les a appelés le «couple ultime».

.@katebosworth a encouragé son fiancé @justinlong pour parler avec Drew dans l’émission. Connectez-vous DEMAIN pour en savoir plus ! Vérifiez vos listes locales : https://t.co/sM7OB9ldEe pic.twitter.com/IdvOc4RVDW – Le spectacle de Drew Barrymore (@DrewBarrymoreTV) 10 mai 2023

Au début du clip, la mère de deux enfants a lancé l’épisode en jaillissant sur son ancien Tenir la distance co-star et ex-beau. « Nous avons une personne très importante en commun », a déclaré Drew à propos du fiancé de Kate. « Mon très cher vieil ami Justin Long – un petit ami, un ami cher – et lui et Kate se sont retrouvés dans ce monde. » Dans la foulée de leurs fiançailles, l’homme de 48 ans n’a pas pu s’empêcher de tomber amoureux de la relation entre Kate et Justin. « [You’ve] devenez cette affaire incroyablement joyeuse, liée et réelle ; vous vous tenant la main, le couple ultime pour lequel vous vous enracinez », a déclaré Drew. « Période. »

Après le Coup de cœur bleu La star a remercié Drew pour ses aimables paroles, elle lui a également dit à quel point Justin admirait son ex à ce jour. « C’est trop mignon. Il t’aime tellement. Il t’aime tellement profondément », a plaisanté Kate. Plus tard, la principale dame actuelle de Drew et Justin a discuté pour le convaincre de participer au talk-show de son ex, dans lequel il est apparu en septembre 2022 (regarder ici). Kate a révélé qu’elle était avec Justin lorsque Drew lui a demandé d’apparaître dans l’émission et a précisé qu’elle était ravie. « J’étais avec lui quand il a reçu la demande et il a dit : ‘Oh, Drew veut que j’aille dans son émission’, et j’ai dit : ‘Tu dois le faire !’ J’étais tellement excitée », a-t-elle déclaré.

Plus tard dans la conversation, Kate a dit à Drew qu’elle comprenait leur intense dynamique ensemble, qui a duré plus de deux ans. « J’étais tellement excitée, parce que je savais qu’il y avait tellement d’amour entre vous deux », a-t-elle déclaré. « Tellement, oui amusant et sauvage – je dis toujours que vous étiez ensemble dans la tornade, n’est-ce pas ? C’est comme le moment de votre vie où vous vous dites « Je veux ressentir et je veux tout faire », tout comme faire partie de l’aventure d’une manière sauvage, ce qui est tellement amusant. Il t’aime tellement.

Lorsque l’homme de 44 ans est apparu dans l’émission de son ex en septembre 2022, Justin n’a pas pu s’empêcher de lui dire à quel point il l’aime toujours. « J’aime que nous ayons maintenu notre amour », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que je le ferai jamais… maintenant je sais de mon côté que ça n’ira jamais nulle part, je t’aimerai toujours. » Drew a répondu en retournant son sentiment. « Je t’aimerai toujours autant », a-t-elle lancé avant de fondre en larmes. Deux anciens tourtereaux se sont levés et se sont étreints pendant que Drew continuait de partager à quel point Justin était « important » pour elle. Deux ans après leur séparation, elle s’est mariée Will Kopelman, cependant, ils ont divorcé en 2016. Drew et Will partagent deux filles, olive10, et Frankie9.

