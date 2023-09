Drew Barrymore qualifié de « scab » pour avoir relancé le talk-show au milieu d’une grève de la WGA – National

Comme Le spectacle Drew Barrymore a repris son tournage à New York lundi, des membres en grève de la Writers Guild of America (WGA) ont manifesté devant le studio et ont scandé « Arrêtez-le ! »

Bien que les grèves des acteurs et des scénaristes n’aient pas encore montré de signes de résolution, Barrymore a annoncé dimanche qu’elle avait fait le choix de reprendre la production de son talk-show de jour.

En conséquence, des épisodes de Le spectacle Drew Barrymore filmés pendant la grève n’emploieront aucun écrivain appartenant à la WGA.

« Ce choix m’appartient », a écrit Barrymore, 48 ans, sur Instagram. « Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. »

L’histoire continue sous la publicité

Barrymore a déclaré que le tournage de son émission-débat s’était terminé le 20 avril, de sorte que la production n’a jamais dû s’arrêter à la suite de la grève des scénaristes, qui a commencé le 2 mai. Le spectacle Drew Barrymoretout en utilisant son nom, est « plus grande que moi ».

Le les anges de Charlie L’actrice a déclaré que son talk-show, lancé pendant la pandémie, « avait été conçu pour les moments sensibles ».

« J’espère une solution pour tout le monde dès que possible », a conclu Barrymore. « Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. Et donc je fais un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec une humilité astucieuse.

Malgré son humilité autoproclamée, les membres en grève de la WGA ont condamné Le spectacle Drew Barrymore pour sa relance.

« Le @DrewBarrymoreTV Show est une émission frappée couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes », a publié la Writers Guild of America, East sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en réponse à l’annonce de Barrymore dimanche. « La Guilde a organisé et continuera de organiser des piquets de grève pour les émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur « The Drew Barrymore Show » constitue une violation des règles de grève de la WGA.

Le @DrewBarrymoreTV Show est une émission frappée couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes. La Guilde a organisé et continuera de organiser des piquets de grève pour les émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur « The Drew Barrymore Show » constitue une violation des règles de grève de la WGA. – Guilde des écrivains d’Amérique, Est (@WGAEast) 10 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

Qu’est-ce qu’une « gale » ?

Depuis que Barrymore a publié sa déclaration, de nombreux membres de la WGA se sont demandé si Barrymore était ou non un « scabs » ou s’il emploierait des « scabs », c’est-à-dire quelqu’un qui traverse les lignes de piquetage pour travailler à la place d’un employé en grève.

« Alors, qui écrit son monologue d’ouverture et littéralement tout le reste de cette émission quand elle reprendra la semaine prochaine ? Des auteurs de scabs ?! » » a interrogé l’acteur Felicia Day. « Ughhhh dégoûtant Drew Barrymore. Brut. »

Alors, qui écrit son monologue d’ouverture et littéralement tout le reste de cette émission quand elle reprendra la semaine prochaine ? Des écrivains jaunes ?! Ughhhh dégoûtant Drew Barrymore. Brut. https://t.co/Li1hthpUm7 – Jour de Félicia🇺🇸 (@feliciaday) 11 septembre 2023

L’acteur Josh Malina de L’aile ouest a publié plusieurs messages qualifiant Barrymore de croûte. Dans une vidéo partagée avec X, Malina portait un chapeau avec un écran numérisé défilant qui disait « Drew Barrymore est une croûte ».

L’histoire continue sous la publicité

Avant la reprise de la production, Barrymore a montré son soutien à la grève de la WGA lorsqu’elle s’est retirée de l’organisation des MTV Movie & TV Awards. En mai, Barrymore a déclaré qu’elle avait fait ce choix « en solidarité » avec les écrivains en grève.

Sur la ligne de piquetage

Un groupe d’environ 15 écrivains s’est réuni à New York pour manifester Le spectacle Drew Barrymore le lundi. Le scénariste Avishai Weinberger a partagé des images de la manifestation montrant plusieurs membres de la WGA marchant devant le quai de chargement du CBS Broadcast Center.

Les manifestants scandaient : « Nous ne comprenons pas. Ferme-le! » Certains portaient des pancartes indiquant « Mon discours n’est pas bon marché ! » et « Vous pourriez gagner de l’argent avec nous! »

L’histoire continue sous la publicité

Grève WGA : jour 133

Grève SAG : jour 60

Mon 39ème jour de piquetage Aujourd’hui, nous avons manifesté auprès de Drew Barrymore, qui produit son émission alors que ses propres scénaristes sont en grève. Désolé Drew. Mais aussi, qu’est-ce que tu fais ? pic.twitter.com/cNrGWxTPVO – Avishai ✡ est en grève (@avishaiw) 11 septembre 2023

D’autres manifestants ont visé Barrymore plus directement. Cristina Kinon, qui est créditée comme co-auteure de Le spectacle Drew Barrymorea partagé une photo avec Chelsea White, également co-scénariste de l’émission, alors qu’ils faisaient un piquet de grève dimanche.

Kinon portait une pancarte indiquant « Drew’s WGA Crew », tandis que White portait une Crier-signe inspiré qui demandait : « Aimez-vous briser les grèves ?

L’histoire continue sous la publicité

Au cours de leur manifestation, un membre du public assistant à l’enregistrement de lundi de Le spectacle Drew Barrymore a déclaré que lui et un ami avaient accepté des épinglettes des membres du piquet de grève de la WGA avant d’entrer dans le bâtiment.

Dominic Turiczek a déclaré au Hollywood Reporter que lui et son amie Cassidy Carter avaient gagné des billets gratuits pour le tournage il y a près de deux semaines et qu’ils n’étaient pas au courant de la grève. Turiczek a déclaré que lorsque lui et Carter sont entrés dans le studio avec leurs boutons WGA sur leurs chemises, ils ont été « agressés verbalement » par les membres de l’équipe de la série et obligés de quitter les lieux.

Au lieu de cela, Turiczek et Carter ont accepté des T-shirts et ont rejoint le piquet de grève.

« S’ils pensent que nous faisons partie de la grève, autant le faire », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

Est allé à @DrewBarrymoreTV après avoir gagné des billets, ignorant le #WGA grève. Nous avons pris des épingles et sommes entrés, avons été expulsés et agressés verbalement par @Drew Barrymore‘vis. Il est clair qu’ils ne soutiennent pas #WGAStrongécrivains ou fans ! #DrewTheRightThing Alors nous avons pris des chemises et nous nous sommes joints. Putain ça pic.twitter.com/UuyCxAS491 – Dominique Turiczek (@dom_turiczek) 11 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

Un porte-parole de Le spectacle Drew Barrymore a déclaré que l’équipe regrettait d’avoir exclu Turiczek et Carter du public en studio.

« Notre politique est d’accueillir tout le monde à nos enregistrements d’émissions. En raison de problèmes de sécurité accrus aujourd’hui, nous regrettons que deux membres du public n’aient pas été autorisés à assister ou n’aient pas été autorisés à accéder. Drew n’était absolument pas au courant de l’incident et nous sommes en train de contacter les membres du public concernés pour leur proposer de nouveaux billets », a déclaré un porte-parole au Hollywood Reporter.

Saison 4 de « The Drew Barrymore Show »

Global News a contacté CBS pour commenter la décision de reprendre Le spectacle Drew Barrymore mais n’a pas reçu de réponse avant l’heure de publication.

Wendy McMahon, présidente et directrice générale de CBS News and Stations et CBS Media Ventures, a déclaré dans un communiqué : Le spectacle Drew Barrymore « n’effectuera aucun travail d’écriture couvert par la grève de la WGA. »

L’histoire continue sous la publicité

« Je suis tellement excité de voir ce que Drew nous réserve pour la saison quatre », a déclaré McMahon. « Depuis son lancement au plus fort de la pandémie de Covid-19 jusqu’à son passage réussi à un format révolutionnaire d’une demi-heure, cette émission a fait preuve d’une résilience et d’une agilité créative spectaculaires tout au long de son parcours pour devenir l’émission à la croissance la plus rapide en journée. Nous ne pouvions pas avoir un meilleur partenaire en la personne de Drew Barrymore et nous sommes impatients de proposer de nouveaux épisodes à nos fans et aux clients de la station cet automne.

Le spectacle Drew Barrymore n’est pas la seule production à faire le choix de revenir malgré les grèves en cours. Télévision Warner Bros. La Jennifer Hudson Spectacle et CBS Le discours devraient également reprendre la production dans les semaines à venir. Ces productions se poursuivront également sans employer de scénaristes de WGA.

La grève de la WGA à l’extérieur Le spectacle Drew Barrymore à New York s’est poursuivie mardi.