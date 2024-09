Drew Barrymore promet de travailler sur la conduite « effrayante » des interviews après les plaintes des téléspectateurs

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

Drew Barrymore a déclaré qu’elle travaillait sur son comportement sur le plateau en réponse aux plaintes des téléspectateurs.

L’actrice de 49 ans anime son propre talk-show depuis 2020 et accueille des invités tels que Reese Witherspoon, Jonah Hill, Adam Sandler, Dolly Parton et, plus récemment, Zoë Kravitz.

Barrymore est devenue connue pour son style d’interview intime et tactile, touchant souvent affectueusement ses invités et se blottissant avec eux sur le canapé.

Lors de la première de la saison 5 de Le spectacle de Drew Barrymorediffusé lundi (9 septembre), l’actrice a reconnu son comportement source de division.

Le Les anges de Charlie La star a ensuite déclaré qu’elle essayait de travailler sur la « proximité physique » entre elle et ses invités en réponse aux personnes qui ont dit qu’elle était « trop susceptible ».

L’actrice a promis de « tenter de pratiquer la distanciation physique », tout en admettant que ce n’était pas son « point fort ».

« Je ne sais pas non plus si je pourrai me débarrasser de cette habitude », a-t-elle déclaré.

Parler avec Expert en fauteuil Le podcasteur et acteur Dax Shepard, Barrymore, a expliqué : « J’ai des ennuis à cause de la proximité physique dans cette émission. »

Elle a continué : « Je suppose que beaucoup de gens disent à mon sujet : « Tu es trop susceptible ». Et je leur réponds : « Oh, c’est tellement… » C’est une question de honte et d’embarras. Je suis horrifiée quand j’entends ça, et pourtant je ne peux pas m’arrêter. »

En parlant avec ses invités dans l’émission, Barrymore leur tient fréquemment la main, leur touche l’épaule ou les prend dans ses bras, certains téléspectateurs applaudissant son attitude amicale mais beaucoup d’autres la critiquent.

Shepard, qui est marié à l’actrice Kirsten Bell, a déclaré à Barrymore : « C’est un peu ce que vous êtes. »

Il a ensuite expliqué que la situation serait différente si elle était un homme. « C’est utile que vous soyez une femme de taille moyenne. Si vous aviez ma taille et que vous manipuliez tout le monde, ce serait peut-être un peu différent. Vous pourriez donc avoir une liberté que je n’ai pas », a-t-il dit.

En réponse à Barrymore qui lui demandait s’il avait déjà ressenti « l’envie de toucher les gens » dans son podcast, Shepard a répondu : « Oui, oui. Toi et moi sommes très semblables. Nous sommes très susceptibles. Nous sommes très accros à l’amour. Ding, ding, ding, nous en avons parlé. »

Shepherd a poursuivi en disant qu’il était « sauvé par le fait que je sois de l’autre côté de la pièce par rapport à mes invités » lors de l’enregistrement des épisodes de son podcast, ajoutant que Barrymore avait « la permission de me toucher » pendant leur interview, déclarant : « Je consens !

Tandis qu’ils parlaient, Barrymore commença à lui caresser l’épaule ainsi que son chien, Douglas, sur le canapé entre eux. « Maintenant, je vous caresse tous les deux », plaisanta-t-elle avant de s’arrêter.

Ailleurs dans l’épisode, l’actrice a parlé de son approche pratique lors de l’interview d’Oprah Winfrey l’année dernière.

Barrymore avait pris la main d’Oprah Winfrey et l’avait maintenue sous son menton tout en lui caressant le bras, et avait placé sa main sur la jambe d’Oprah Winfrey, ce que certains téléspectateurs ont critiqué comme étant « effrayant » et « gênant ».

Parlant de l’épisode de 2023, Barrymore a insisté sur le fait que le magnat des médias ne s’était pas soucié de son approche de l’interview.

«[Winfrey] « J’aurais aimé que Stedman me touche comme ça », se souvient-elle, faisant référence au partenaire de longue date d’Oprah Winfrey. « Elle a été très gentille à ce sujet. Et si un invité commence à me dire ça, [they’re bothered]Je vais reculer.

En avril, Barrymore a également été critiquée par les téléspectateurs pour son interview avec la vice-présidente Kamala Harris, dont elle a tenu la main pendant leur conversation et qu’elle a appelée « Mom-ala ».