Drew Barrymore pensait que ‘ET’ était réel quand il était enfant : regardez – Hollywood Life

Drew Barrymore47 ans, a admis qu’elle pensait ET, la marionnette du 1982 Steven Spielberg-film réalisé, ET l’extra-terrestredans lequel elle a joué quand elle était enfant, était réel, dans un récent épisode de son talk-show, Le spectacle de Drew Barrymore. L’actrice, qui incarnait Gertie, a réuni les acteurs principaux du film mémorable, dont Henri Thomas (Elliott), Dee Wallace (Marie) et Robert McNaughton (Michael), en l’honneur de son 40e anniversaire, et a dévoilé ses sentiments pour la marionnette bien-aimée qui a conquis le cœur de nombreuses personnes. “Maintenant, je croyais que ET était réel”, a-t-elle déclaré à ses anciens camarades de casting dans l’épisode.

“Je l’aimais vraiment d’une manière si profonde”, a-t-elle poursuivi. “J’irais lui apporter le déjeuner.” Henry est ensuite intervenu pour expliquer ce dont il se souvenait de l’époque de Drew avec ET à l’époque.

“La première chose dont je me souviens, c’est que nous étions sur scène et qu’il faisait assez froid sur scène et vous avez demandé à la costumière si vous pouviez avoir une écharpe pour le cou d’ET parce qu’il allait avoir froid, alors vous avez enroulé l’écharpe autour de son cou. ,” il a dit. “Mais Dee a une belle histoire.”

“Nous vous avons trouvé là-bas en train de parler à ET et nous avons donc informé Steven”, a ensuite déclaré Dee. “Alors Steven, à partir de ce moment-là, a nommé deux gars pour garder ET en vie afin que chaque fois que vous veniez lui parler, il puisse réagir avec vous.”

Les douces histoires ont séduit le public du studio de Drew et ont aidé les acteurs à se remémorer certains des meilleurs moments de leur carrière d’acteur. Cela a également rappelé à Drew, qui avait sept ans pendant le tournage, à quel point elle était jeune et innocente à l’époque et à quel point son amitié avec ET était percutante. Ils ont également révélé qu’ils ne souhaitaient pas trop revenir sur grand écran pour une suite ET depuis que le scénariste Mélissa Mathison décédé en 2015.

Ce n’est pas la première fois que Drew retrouve quelqu’un d’elle HE passé sur son talk-show. En avril, Dee a rencontré son ancienne fille de télévision pour s’extasier sur le film. “C’était le premier jour sur le plateau et je suis assis dans ce fauteuil de réalisateur très haut”, a déclaré Dee en regardant une photo d’eux deux. “Et Drew s’est approché de moi et elle a dit:” Salut, je vais m’asseoir sur tes genoux maintenant. Et j’ai dit, ‘Eh bien, monte Drew.’ Je veux dire, je savais que tu allais être réalisateur/producteur à l’époque.