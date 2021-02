Barrymore a déclaré qu’en tant qu’enfant actrice, elle était folle de « trop ​​de ressources » et d’une mère qui voulait être son amie au lieu de sa mère.

«J’allais dans des clubs et je n’allais pas à l’école et je volais la voiture de ma mère et, vous savez, j’étais hors de contrôle. Alors, vous savez, parfois c’était aussi drôle que ça et parfois j’étais tellement en colère que j’y allais », a-t-elle dit, expliquant que« la chose »était un« service psychiatrique complet »où elle a été placée pendant 18 mois.

Barrymore a déclaré que ce n’était pas une expérience de réadaptation pépère.

«J’avais l’habitude de rire de ceux comme Malibu 30 jours. Malibu était en quelque sorte le contraire de l’expérience que j’ai vécue», se souvient-elle. « Vous ne pouviez pas déconner là-dedans et si vous le faisiez, vous seriez jeté dans une pièce rembourrée ou être mis dans des brancards et ligoté. »