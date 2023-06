Drew Barrymore a parlé de sa relation avec sa mère, Jaid Barrymore, lors d’une nouvelle interview.

Barrymore, 48 ans, s’est émancipée de sa mère à l’âge de 14 ans et s’est mise à vivre seule. L’actrice a déjà dit à Jeannette McCurdy, qui a intitulé ses propres mémoires « Je suis contente que ma mère soit morte », qu’elle ne pouvait pas dire toutes ses vérités parce que « certaines personnes sont vivantes ».

L’actrice a déclaré qu’elle n’avait pas le luxe que sa mère soit partie de la même manière que McCurdy et Brooke Shields, qu’elle a également interviewée.

« Toutes leurs mères sont parties, et pas ma mère », a déclaré Barrymore à Vulture. « Et je me dis: » Eh bien, je n’ai pas ce luxe. Mais je ne peux pas attendre. Je ne veux pas vivre dans un état où je souhaite que quelqu’un parte plus tôt qu’il ne le devrait pour que je puisse grandir. En fait, je veux qu’elle soit heureuse, qu’elle s’épanouisse et qu’elle soit en bonne santé. Mais je dois grandir malgré qu’elle soit sur cette planète. »

En moins d’une heure, Barrymore a exprimé ses regrets pour ce qu’elle avait dit.

« J’ai osé le dire et je ne me sentais pas bien », a expliqué la star de « Charlie’s Angels ». « Je m’en soucie. Je ne m’en soucierai jamais. Je ne sais pas si j’ai jamais su comment garder complètement, fermer, ne pas sentir, construire le mur. »

L’interview, dont une partie a été réalisée avant la fête des mères, comportait également une conversation séparée avec Barrymore qui s’est déroulée à une date ultérieure. Barrymore a révélé qu’elle avait envoyé un simple message « joyeux anniversaire » à sa mère, et sa mère a répondu en disant qu’elle était fière de l’actrice.

« J’étais vraiment excitée de pouvoir vous dire que j’ai fait du travail sérieux et que je me sens différente. Je pardonne à ma mère », a-t-elle déclaré au point de vente. « Je pardonne à mon père. Je ne me suis jamais pardonné, mais j’aimerais le faire et je suis prêt à le faire. »

Barrymore a été franc sur sa relation avec sa mère, qu’elle soutient financièrement à ce jour. Elle a dit à Norm MacDonald en 2018 que leur relation ressemblait plus à une « meilleure amie ».

« Elle m’a dit : ‘Tu veux aller à l’école et te faire harceler toute la journée, ou tu veux aller au Studio 54 ?’ Et je me suis dit : « Oui, absolument ! » », se souvient Barrymore.

L’animatrice de « The Drew Barrymore Show » a souligné que son émancipation était « nécessaire ».

« Quand j’ai été émancipée par les tribunaux à 14 ans, le cordon ombilical a été sectionné, et je ne suis plus la même depuis », a-t-elle écrit dans un article de blog sur la fête des mères. « Il était nécessaire pour moi de m’éloigner et de commencer à devenir ma propre personne. Et à l’âge de 14 ans, mon propre parent. »

