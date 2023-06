Voir la galerie





Crédit image : Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA

Drew Barrymore est un livre ouvert en ce qui concerne son éducation traumatisante avec des parents violents et une mère qui l’a aidée à devenir alcoolique et toxicomane à l’âge de 13 ans. Cependant, dans une nouvelle interview, elle s’est ouverte comme jamais auparavant et a admis qu’elle souhaitait que sa mère, Jaïd, était mort. Elle a également dit qu’elle était jalouse de ses amis qui n’ont plus de parents vivants. « Toutes leurs mères sont parties, et pas ma mère. Je n’ai pas ce luxe », a-t-elle expliqué à New York magazine dans un profil publié le lundi 5 juin. « Je ne peux pas attendre », a-t-elle ajouté.

L’actrice et animatrice de talk-show de 48 ans a ensuite clarifié sa position, affirmant qu’elle ne souhaitait pas la mort de sa mère, mais a déclaré que la vie serait plus facile pour elle si elle l’était. « Je ne veux pas vivre dans un état où je souhaite que quelqu’un parte plus tôt que prévu pour que je puisse grandir », a-t-elle déclaré. « En fait, je veux qu’elle soit heureuse, qu’elle s’épanouisse et qu’elle soit en bonne santé. Mais je dois f ****** grandir malgré qu’elle soit sur cette planète.

Le 50 premières dates La star a de nouveau clarifié son opinion plus loin dans l’interview. « J’ai osé le dire et je ne me sentais pas bien », a avoué Drew. « Je m’en préoccupe. Je ne m’en soucierai jamais. Je ne sais pas si j’ai jamais su garder complètement, fermer, ne pas sentir, construire le mur.

Drew est devenue célèbre à l’âge de 7 ans après avoir décroché son rôle d’évasion dans ET l’extra-terrestre. Elle est devenue l’une des actrices les plus demandées à l’époque, mais malheureusement, le style de gestion lâche de sa mère a causé des problèmes à Drew. Elle a été internée à l’âge de 13 ans et lorsqu’elle en est sortie plus d’un an plus tard, elle a été émancipée de ses parents. Son père, John Drew Barrymore de la célèbre famille d’acteurs Barrymore, était hors de propos la majeure partie de sa vie. « Je pense [my mom] a créé un monstre, et elle ne savait pas quoi faire avec le monstre », a admis Drew sur Le spectacle Howard Stern dans une interview de 2021 sur la façon dont elle est devenue si incontrôlable. Le Jamais été embrassé l’actrice a été prise en charge par la légende du rock David Crobyqui l’a aidée à rester sur une voie positive.

Drew a été séparée de sa mère pendant des années, mais en 2017, elle a confirmé qu’elle et son ancienne maman étaient en bonne position en termes de relation via un selfie Instagram qu’elle a partagé le jour de la fête des mères. « Fier. Ma mère et moi. A la fête des mères ! » elle a légendé la photo.

Drew a fait une autre mise à jour positive sur sa relation avec Jaid quelques années plus tard. « Ma mère et moi allons bien maintenant », a-t-elle noté dans un épisode de mai 2021 de Le spectacle de Drew Barrymore. « C’est comme s’il y avait juste un peu de paix, de respect et de maturité là-bas qui n’aurait peut-être pas pu avoir lieu auparavant. »

Et bien que la relation de Drew avec sa mère soit solide, l’actrice a déclaré qu’elle devait travailler fréquemment sur son état d’esprit à propos de son éducation pour continuer à grandir. « Je choisis très consciemment de ne pas voir ma vie comme des choses qui m’ont été faites », a-t-elle déclaré. New York magazine. « Je veux voir cela comme les choses que j’ai faites et que j’ai choisi de faire. Je ne suis pas attiré par les gens qui rejettent la faute sur les autres. Je ne trouve pas ça sexy.

