Drew Barrymore ne diffusera pas son émission tant que les grèves ne seront pas terminées et s’excuse après la réaction violente

Drew Barrymore, qui a été critiquée pour avoir enregistré de nouveaux épisodes de son talk-show de jour malgré les grèves en cours des écrivains et des acteurs aux États-Unis, dit maintenant qu’elle attendra que les problèmes de travail soient résolus.

« J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre la première de la série jusqu’à la fin de la grève », a posté Barrymore sur Instagram dimanche.

« Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. »

La décision de Barrymore de revenir à l’antenne sans ses trois écrivains syndicaux et avec des manifestants devant son studio a été accueillie avec réticence sur les réseaux sociaux. Son émission a repris l’enregistrement à New York la semaine dernière et a fait l’objet d’un piquet de grève d’écrivains en grève.

D’autres spectacles en journée ont repris. La vue est de retour pour sa 27e saison sur ABC, tandis que Salle Tamron et Vivre avec Kelly et Ryan – dont aucun n’est régi par les règles de la guilde des écrivains – ont également produit de nouveaux épisodes. Le spectacle de Jennifer Hudson et Le discours redémarrent également lundi.

Techniquement, les hôtes et les invités ne sont pas en violation de la grève tant qu’ils ne discutent pas ou ne font pas la promotion d’œuvres couvertes par des contrats de télévision, de théâtre ou de streaming.

En effet, les talk-shows sont couverts par un contrat distinct – le soi-disant Code de réseau – de celui que les acteurs et les scénaristes concluent. Le Code des réseaux couvre également la télé-réalité, les sports, les journaux télévisés du matin, les feuilletons et les jeux télévisés.

La décision antérieure de Barrymore de reprendre son émission-débat pendant les grèves l’a amenée à ne pas être invitée à accueillir les National Book Awards en novembre. L’organisation a annulé son invitation « à la lumière de l’annonce selon laquelle Le spectacle Drew Barrymore reprendra la production.

Les grèves en cours opposent la Writers Guild of America et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists à l’Alliance of Motion Picture and Television Producers, qui représente Disney, Netflix, Amazon et d’autres.