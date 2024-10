Drew Barrymore, les invités et le public du studio ne se maquillent pas avec Pamela Anderson dans un talk-show

Drew a même sorti ses propres extensions de cheveux à l’antenne, alors qu’elle, Pam et ses invités Valerie Bertinelli, Gillian Anderson, Gayle King et le Dr Kameelah Phillips étaient tous nus.

Selon un communiqué de presse, les femmes s’assoiront toutes pour « une conversation franche sur l’adoption de la beauté naturelle en vieillissant », avant Mally Roncal et Chris Appleton aider un spectateur à adopter un look plus naturel qui lui est propre.

Dans un aperçu de l’épisode ci-dessous, Anderson parle à Barrymore de sa décision d’adopter un look plus naturel et de vraiment prendre du recul par rapport au maquillage derrière lequel elle se cachait.

« J’ai joué ces personnages tout au long de mon parcours et cela m’a frappé il y a quelques années et je me disais, vous savez, je secouais simplement la tête, qui suis-je ? » dit-elle. « Et c’est à ce moment-là que je suis rentré chez moi dans mon jardin et que j’ai commencé à planter des choses, à m’immerger dans la nature et à revenir aux arbres qui me connaissaient depuis ma naissance. J’ai acheté la propriété de ma grand-mère et je l’ai rénovée et j’ai juste commencé à tout reprendre, puis j’ai commencé à jeter un coup d’œil. sortir sans maquillage. »