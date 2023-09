Drew Barrymore fait volte-face et dit que la série ne reviendra pas avant la fin de la grève à Hollywood – National

Drew Barrymore dit maintenant que son talk-show ne reviendra pas tant que les grèves à Hollywood ne seront pas terminées.

La volte-face intervient après une semaine de réactions négatives et d’allégations selon lesquelles Barrymore était un « scab » pour avoir repris le tournage du film. Spectacle de Drew Barrymore tandis que la Writers Guild of America (WGA) et la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) continuent de faire grève.

Barrymore a annoncé sa décision dimanche dans une publication sur Instagram, en écrivant : « J’ai écouté tout le monde et je prends la décision de suspendre la première de la série jusqu’à ce que la grève soit terminée. Je n’ai pas de mots pour exprimer mes plus sincères excuses à tous ceux que j’ai blessés et, bien sûr, à notre incroyable équipe qui travaille sur la série et qui en a fait ce qu’elle est aujourd’hui.

Les commentaires sous la publication étaient principalement positifs, les fans et les autres acteurs célébrant cette décision.

La quatrième saison du talk-show de Barrymore devait revenir à la télévision lundi. Le tournage des nouveaux épisodes a avancé la semaine dernière – sans ses trois scénaristes syndiqués – tandis que des piqueteurs manifestaient devant son studio new-yorkais.

CBS Media Ventures, qui distribue Le spectacle Drew Barrymorea exprimé son soutien à la décision de l’acteur de retarder la première de la saison.

« Nous soutenons la décision de Drew de suspendre le retour de la série et comprenons à quel point ce processus a été complexe et difficile pour elle », peut-on lire dans le communiqué de l’organisation.

Selon Variété, Le spectacle Drew Barrymore diffusera des épisodes répétés dans un avenir prévisible et les épisodes enregistrés la semaine dernière ne seront pas diffusés.

La réaction contre Barrymore pour avoir repris la production de son talk-show pendant les grèves à Hollywood a été rapide.

Un jour après la reprise du tournage, le 50 premières dates L’acteur a été abandonné en tant qu’hôte des prix annuels du livre de la National Book Foundation.

« À la lumière de l’annonce de la reprise de la production de ‘The Drew Barrymore Show’, la National Book Foundation a annulé l’invitation de Mme Barrymore à accueillir la 74e cérémonie des National Book Awards », a annoncé l’organisation le 12 septembre.

« Notre engagement est de garantir que les prix restent axés sur la célébration des écrivains et des livres, et nous sommes reconnaissants envers Mme Barrymore et son équipe pour leur compréhension dans cette situation. »

Alors que les réactions se poursuivaient, Barrymore a publié des excuses en larmes sur sa page Instagram, qui a depuis été supprimée. Dans la vidéo publiée vendredi, Barrymore a redoublé sa décision de reprendre son émission-débat pendant les grèves.

« Je voulais faire cela parce que, comme je l’ai dit, c’est plus grand que moi et il y a des emplois d’autres personnes en jeu », a-t-elle déclaré.

Barrymore s’est excusée auprès des écrivains et des syndicats dans la vidéo et a déclaré qu’elle assumait la responsabilité de la décision.

Peu de temps après que Barrymore ait décidé de mettre une pause dans son talk-show, d’autres émissions ont emboîté le pas, notamment Le spectacle de Jennifer Hudson et CBS’ Le discours.

Les deux émissions ont également subi des réactions négatives pour avoir repris la production pendant les grèves et devaient revenir à l’antenne lundi.

Quelques heures après l’annonce de Barrymore, Le discours a déclaré qu’il « évaluerait les plans pour une nouvelle date de lancement ». Le spectacle de Jennifer Hudson a déclaré qu’il repousserait également sa première.

Talk-show populaire La vue a été diffusé tout au long des grèves sans ses deux rédacteurs syndicaux.