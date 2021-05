Drew Barrymore exhorte les fans à aider l’Inde au milieu de la crise du COVID-19

La star hollywoodienne Drew Barrymore a exhorté tout le monde à aider l’Inde au milieu de la deuxième vague de Covid-19. L’actrice a abordé la question dans son populaire talk-show, « The Drew Barrymore Show ».

« Bonjour à tous et à Namaste India! C’est un message spécial pour le peuple indien. Beaucoup d’entre vous connaissent déjà mon lien profond avec le pays et combien j’ai toujours aimé l’Inde pour sa culture, ses habitants et ainsi de suite. beaucoup plus! » elle a dit.

Barrymore a ajouté qu’il « occupe une place très spéciale dans mon cœur » et qu’au cours de ses visites, elle a rencontré tant de « personnes merveilleuses » qui l’ont vraiment inspirée en tant que personne, ce qui l’a poussée à écrire un chapitre de son livre. .

«Aujourd’hui, alors que nous faisons face à la situation mondiale, mon cœur va au peuple indien qui s’efforce de le maintenir uni. Mes vœux sincères et mes prières à rester forts et à croire que nous sortirons plus forts ensemble, » elle a dit.

L’actrice a ajouté: « Je suis tombée sur quelques articles en ligne qui ont vraiment revigoré un sentiment de foi et de positivité en moi, comme un survivant de Covid-19 âgé de 110 ans en Inde, ou comment un homme a fait don des économies de toute sa vie à l’aide humanitaire. . D’innombrables personnes, célébrités et organisations se rassemblent et s’engagent à apporter leur soutien, les gens créent des centres alimentaires et des groupes de secours – et c’est vraiment le besoin de l’heure. «

« Une petite contribution pourrait vraiment aider et faire une énorme différence, et même sauver une vie! Je fais ma part et je vous exhorte à faire tout ce qui est en votre capacité. Plus important encore, je vous envoie beaucoup d’amour, de guérison et les prières et la foi en la lumière au bout de ce tunnel sombre. «

« Namaste. Merci beaucoup et tout mon amour », conclut Barrymore sur l’émission diffusée sur Zee Cafe en Inde.

De nombreuses célébrités internationales, dont James McAvoy, Camila Cabello, Shawn Mendes, Jada Smith, ont aidé et ont également exhorté les fans à aider les personnes dans le besoin.