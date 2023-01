Drew Barrymore et Corey Feldman se réunissent, rappelez-vous de sortir ensemble à l”adolescence – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Drew Barrymore47 ans, a fait un voyage dans le passé avec une apparition amusante de son ex-petit ami Corey Feldman, 51 ! Dans l’épisode du mercredi 18 janvier de son talk-show éponyme, elle a accueilli le Goonies icône à bras ouverts après 25 ans ! Et en repensant à leur amitié, les anciennes enfants stars ont convenu qu’elles étaient certainement “mignonnes”. Drew a également révélé qu’il était HE directeur Steven Spielberg qui a organisé leur première rencontre – et qu’elle avait le béguin pour Corey. “Ce qui s’est passé, c’est que j’ai reçu un appel un jour”, a déclaré Corey alors qu’il s’installait pour l’entretien. “Ma grand-mère dit : ‘Nous avons reçu un appel du bureau de Steven, et la petite fille de HE. veut te rencontrer parce qu’elle a le béguin pour toi », se souvient-il.

Drew a accepté. “Oh oui, je l’ai fait, le plus gros. Mais tout le monde l’a fait ! Sa mère a alors mis en place une « date de jeu » pour les enfants. “C’était tellement mignon”, a déclaré Corey. “Je me souviens de t’avoir emmené au cinéma, je me souviens exactement de quelle salle de cinéma il s’agissait. Bien sûr, aucun de nous n’a conduit parce que je vivais toujours chez mes grands-parents et que tu vivais avec ta mère. Corey a en outre raconté quelques détails réconfortants sur la date.

“Nous avons traversé la rue et vous avez levé votre petite main pour que je la tienne”, a-t-il poursuivi. « Et je t’ai tenu la main, et nous avons traversé la rue. Je ne me souviens pas quel film nous avons vu, mais je me souviens de tout ça. Corey aurait eu environ 13 ans à l’époque et Drew environ 10 ans. Des années plus tard, ils sont sortis « correctement » quand Drew avait 14 ans et le Garçons perdus l’étoile avait 17 ans.

Drew a également ressassé d’autres anciennes relations dans la série. Le 5 janvier, mon pote Kate Hudson se sont arrêtés, et ils ont parlé d’être fantômes par Owen et Luc Wilson. “Avez-vous déjà entendu parler de l’un d’eux?” a demandé Drew. Kate a répondu “Non!” “Moi non plus”, a ri Drew. Kate est sortie avec Crashs de mariage star de 2006 à 2009, tandis que Drew est sorti avec Luke entre 1996 et 1998, bien qu’ils aient précisé qu’il s’agissait d’une relation “ouverte”.

