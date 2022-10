Drew Barrymore et Adam Sandler se réunissent à la projection à New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d'image: Getty Images pour Netflix

Il y a toujours de la magie quand Adam Sandler et Drew Barrymore faire équipe. Les deux ont joué l’un en face de l’autre dans un trio de films, et ils se sont à nouveau réunis le 26 octobre à New York. Lors d’une projection de son film par la Screen Actor’s Guild, Agitationau Director’s Guild Theatre, Drew, 47 ans, s’est entretenu avec Adam, 56 ans, du film et de son histoire depuis sa première apparition dans Le chanteur de mariage ensemble, il y a 24 ans. C’est la performance la plus confiante que j’ai vue de vous », a-t-elle déclaré, par Derby d’or. « Ce n’est pas comique. Il n’y a pas de ‘Zohan’ dans ce film.

“Vous avez continué pendant quatre décennies à faire des choses extraordinaires”, a-t-elle poursuivi. « Vous avez gagné toute la reconnaissance du monde, et tout le monde veut vous la donner. Et vous l’avez mérité. Et vous le méritez. Et c’est un film comme celui-ci qui le met au-dessus. Et c’est sur tout le corps de votre travail qu’il repose. Drew a également noté qu’Adam avait été nominé pour un People’s Choice Award. Bien que Drew ait dit Agitation n’est pas comique, Adam a remporté une nomination au People’s Choice pour Comedy Movie Star de 2022, et Agitation a été nominé pour le film comique de 2022.

Drew et Adam se sont associés pour Le chanteur de mariage en 1998. Ils se sont réunis pour 50 premières dates en 2004 et Mélangé en 2014. Quand Reine Latifahcelle d’Adam Agitation co-star, arrêté par Le spectacle de Drew Barrymore début octobre, ils ont parlé du temps passé par Drew et Adam ensemble. “J’aime 50 premières dates. 50 premières dates est l’un de mes films préférés. C’est tellement bon”, a déclaré Queen Latifah, 52 ans. “Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi”, a déclaré Drew, par Décideur.

Barrymore a également déclaré qu’Adam était un fan dévoué de son émission. “Il le regarde tout le temps”, a-t-elle déclaré. “Il commente, comme, ‘J’ai adoré le spectacle aujourd’hui, Buddy.'”

Adam Sandler et Queen Latifah «se sont présentés comme des partenaires de scène très, très généreux. Je pense que pour être comédien ou acteur dramatique, il faut vraiment être généreux de cette façon », Agitation étoile Jordanie Hull Raconté HollywoodLa Vie en juin. “Mais spécifiquement avec Adam, étant un acteur dramatique si talentueux, je pense que c’est à cause de sa générosité dans son métier et tout ça. Il est très préparé, mais quand vous y arrivez, il ne fait pas son propre truc.