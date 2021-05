La star hollywoodienne Drew Barrymore a récemment révélé qu’elle regrettait son temps à travailler avec le cinéaste Woody Allen il y a des années et a félicité Dylan Farrow pour s’être prononcé contre lui.

Selon Fox News, l’acteur, qui est entré dans l’arène des talk-shows en 2020, a déclaré lundi sur « The Drew Barrymore Show » qu’elle était « débordée » de travailler avec le lauréat d’un Oscar. Elle a fait la révélation à son invité Dylan Farrow, la fille adoptive du réalisateur en disgrâce.

Parlant de travailler avec Woody Allen, elle a déclaré: « J’ai fait un film avec lui en 1996 intitulé » Tout le monde dit que je t’aime « et il n’y avait pas de meilleure carte de visite que de travailler avec Woody Allen. »

Barrymore a déclaré qu’elle avait regretté des années plus tard lorsqu’elle est devenue mère.

Barrymore a déclaré: «Ensuite, j’ai eu des enfants, et cela m’a changé parce que j’ai réalisé que j’étais l’une des personnes qui étaient fondamentalement insensées pour ne pas regarder un récit au-delà de ce qu’on me disait. Et je vois ce qui se passe dans l’industrie maintenant et c’est parce que vous avez fait ce choix courageux. Alors merci pour cela. «

Barrymore faisait référence aux allégations de Dylan selon lesquelles Allen l’avait agressée comme un enfant. Les allégations et la division familiale ont été explorées dans la série documentaire de HBO «Allen v. Farrow», publiée plus tôt cette année. La mère de Dylan, Mia Farrow, et son frère Ronan Farrow, ont également participé à la série. Allen a nié les allégations pendant près de 30 ans et Mia a refusé de porter plainte à l’époque.

Dylan a répondu à Barrymore et a dit: « J’essaie de ne pas pleurer pour le moment. C’est tellement significatif parce que c’est si facile pour moi de dire: » Bien sûr, vous ne devriez pas travailler avec lui. C’est un con. C’est un monstre. ». Je trouve juste incroyablement courageux et incroyablement généreux que vous me disiez que mon histoire et ce que j’ai vécu étaient suffisamment importants pour reconsidérer cela. «

Dylan a souligné que sa famille avait été contactée par les producteurs pour participer à la série. Elle a dit qu’elle était surprise d’apprendre que certains de ses frères et sœurs se sont inscrits pour participer publiquement parce que « nous ne voulions pas en parler entre nous ». « En termes de réunions familiales similaires, pas vraiment. Il y avait une communication. Fait intéressant, le documentaire a conduit à une plus grande communication entre nous en conséquence », a-t-elle déclaré.

Elle a également confirmé qu’elle n’avait pas regardé la série avec sa mère, mais cela n’a pas été possible en raison du fait qu’elle se trouvait dans des «gousses de quarantaine séparées» au milieu de la pandémie en cours.

Dans le premier épisode, Dylan n’entre pas dans les détails sur les abus qu’elle prétend avoir subis sous son père adoptif lorsqu’elle était enfant. Cependant, elle a réitéré les affirmations qu’elle avait précédemment formulées dans une lettre ouverte de 2014 publiée par un média.

Selon Fox News, elle a affirmé qu’Allen la poursuivrait sans relâche quand il était dans leur appartement, la conduisant prétendument à des situations inappropriées. Elle a dit: « J’ai des souvenirs de s’être couchée avec lui. Il était en sous-vêtements, et je suis en sous-vêtements, câlins. Je me souviens de son souffle sur moi. Il enveloppait simplement son corps autour de moi, très intimement. »

Après avoir adopté Dylan, Mia et Allen ont conçu Ronan. Peu de temps après, Dylan a déclaré que les abus avaient commencé. Mia a allégué qu’elle avait également remarqué un changement dans l’approche d’Allen envers les enfants à ce moment-là.À la suite du premier épisode de la série en quatre parties, Allen et Soon-Yi ont publié une déclaration à Fox News niant davantage les allégations contre lui et remettant en question la légitimité. du projet HBO.