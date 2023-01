Drew Barrymore dit que les parents “choyer” les enfants ces jours-ci, elle avait l’habitude de se sentir comme un “échec” dans la parentalité

Drew Barrymore a révélé qu’elle se sentait comme un “échec” au début de la maternité dans une nouvelle interview.

S’adressant aux animateurs du podcast “Chicks in the Office”, l’actrice de 47 ans a admis qu’elle n’avait pas de “plan” pour élever ses enfants.

“Tous ces parents qui ont tout ensemble, et ils ont l’hygiène, la nutrition, les horaires et les limites, que Dieu vous bénisse”, a déclaré Barrymore. “Je ne connaissais rien de tout cela quand j’ai eu mes enfants.”

“Je n’avais pas le plan et je me sentais souvent comme un échec. Je me sentais vraiment dépassé et je me disais:” Je ne sais pas ce que je fais… Je ne sais pas ce que je fais et je vais faut apprendre sur le tas.'”

Barrymore a expliqué comment les choses avaient changé depuis qu’elle était enfant, taquinant que les parents avaient l’habitude de laisser leurs enfants “dans l’allée pendant trois heures à manger des cailloux et personne ne s’en souciait”.

Elle a dit que la clémence dans la parentalité “a conduit à la résilience” avant d’ajouter, “et maintenant nous sommes comme, parent d’hélicoptère et dorloter et, vous savez, tout regarder.”

Barrymore partage deux enfants avec son ex-mari Will Kopelman. La star de “Charlie’s Angels” a accueilli sa première fille Olive en 2012 et sa deuxième fille Frankie en 2014.

L’actrice de “50 First Dates” a noté que bien que beaucoup de gens disent que vous devriez juste savoir quoi faire après avoir eu un enfant, elle ne l’a pas fait.

“Je me dis : ‘Non, je ne sais pas quoi faire.’ Où sont les parents là-bas, qui admettent cela? C’est humoristique, embarrassant, humiliant, sauvage “, a souligné Barrymore.

“C’est drôle, j’étais si impitoyable avec moi-même quand mes enfants étaient plus jeunes et maintenant qu’ils ont presque – Frankie a presque 9 ans et Olive en a 10, c’est passé à quelque chose de très différent, et je passe le meilleur moment de ma vie”, elle a continué. “J’ai appris les limites.”

Barrymore et Kopelman ont divorcé en 2016. Les deux étaient mariés depuis quatre ans.

L’actrice a parlé de la coparentalité avec son ex lors d’un récent épisode de “The Drew Barrymore Show”.

“Je suis coparentalité avec quelqu’un”, a expliqué Barrymore. “Et bien que nous ne soyons peut-être plus mariés, et qu’il est même marié avec sa belle nouvelle femme, Allie [Michler]notre merveilleuse belle-mère, nous sommes dans un engagement quotidien, et notre relation n’a jamais été aussi bonne.”

Barrymore a poursuivi en soulignant que les ex devraient être défendus à la maison.

“Nous devrions défendre nos ex, et vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis, surtout s’ils ont une nouvelle personne dans leur vie”, a-t-elle déclaré.

