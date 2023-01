Drew Barrymore dit “nous devrions défendre nos ex”, parle de coparentalité avec Will Kopelman

Drew Barrymore et son ex-mari, Will Kopelman, n’ont “jamais été aussi bons” en ce qui concerne la coparentalité de leurs deux enfants.

Dans l’épisode de jeudi de “The Drew Barrymore Show”, l’animatrice s’est entretenue avec son invitée, Kate Hudson, de la situation avec son ex.

“Je suis coparentalité avec quelqu’un”, a déclaré Barrymore. “Et bien que nous ne soyons peut-être plus mariés, et qu’il est même marié avec sa belle nouvelle femme, Allie [Michler]notre merveilleuse belle-mère, nous sommes dans un engagement quotidien, et notre relation n’a jamais été aussi bonne.”

Barrymore a poursuivi en disant qu’il est important de “se faire le champion” de votre ex-partenaire.

“Nous devrions défendre nos ex, et vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis, surtout s’ils ont une nouvelle personne dans leur vie”, a-t-elle déclaré.

L’animateur de talk-show a souligné l’importance que les deux ex aient une relation appropriée et respectueuse, afin que les personnes impliquées dans la situation ne soient pas “mal à l’aise”.

Kopelman et Barrymore se sont mariés en 2012 et partagent Olive, 10 ans, et Frankie, 8 ans. Le couple s’est séparé en 2016. Kopelman s’est remarié en 2021.

C’était le troisième mariage de Barrymore.

Elle a d’abord marché dans l’allée avec Jeremy Thomas en 1994, mais le couple s’est séparé en 1995. Elle a également été mariée à Tom Green de 2001 à 2002.

En 2021, Barrymore a retrouvé Green dans un épisode de son émission.

Hudson était apparemment d’accord avec la position de Barrymore sur l’importance de maintenir une relation saine avec ses ex.

“Je pense que l’amour change de forme. Vous n’arrêtez pas simplement d’aimer quelqu’un”, a déclaré Hudson. “Même dans les relations où les choses peuvent aller vraiment au sud, je crois qu’il y a toujours un moyen de trouver un endroit où vous pouvez avoir de la compassion et toujours ressentir cet amour, juste différemment.”

Hudson partage ses enfants avec trois hommes différents. L’actrice de “Glass Onion” et son fiancé, Danny Fujikawa, partagent leur fille, Rani Rose, 4 ans.

La star est également maman de Bingham Bellamy, 11 ans, qu’elle partage avec Matt Bellamy. Son fils aîné, Ryder Robinson, 18 ans, qu’elle partage avec Chris Robinson.