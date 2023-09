Drew Barrymore défie la culture d’annulation d’Hollywood et reprend le talk-show

Drew Barrymore reprendra son talk-show de jour malgré les grèves en cours à Hollywood.

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, l’actrice a justifié sa décision en écrivant : « Pour être clair, notre talk-show s’est terminé le 20 avril, donc nous n’avons jamais eu à arrêter la série. Cependant, je fais aussi le choix de revenir. pour la première fois dans cette grève pour notre série, il y a peut-être mon nom dessus, mais cela va au-delà de moi », a partagé l’actrice.

« Ce choix m’appartient », a-t-elle poursuivi. « Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. Nous avons lancé en direct dans une pandémie mondiale. Notre émission a été conçue pour des moments sensibles et n’a fonctionné qu’à travers ce que vit le monde réel en temps réel. « .

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de CBS Media Ventures a expliqué que « ‘The Drew Barrymore Show’ n’effectuera aucun travail d’écriture couvert par la grève de la WGA ». Le spectacle reprendra le 18 septembre sans « matériel littéraire ».

Fox News Digital a demandé à CBS si les scénaristes seraient payés au retour du programme, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Cristina Kinon, co-scénariste en chef de « The Drew Barrymore Show », a déclaré à Fox News Digital que les scénaristes n’avaient pas été informés que la série revenait pour une quatrième saison sans scénaristes, et a noté qu’ils n’étaient pas non plus payés.

« Je pense que chacun doit prendre sa propre décision personnelle sur la façon dont il va avancer à une époque où il y a une double grève », a déclaré Kinon devant les studios CBS à Manhattan, où elle et d’autres faisaient un piquet de grève. « Pour moi personnellement, il est important que je soutienne mon syndicat. Et que je sois solidaire. Et je pense que nous méritons un contrat équitable. »

« Je suis sûr que c’était une décision très difficile pour [Barrymore] faire », a poursuivi Kinon. « Je ne peux pas parler de ce qu’elle pense, mais je pense que j’aimerais que tous les acteurs de l’industrie soient solidaires des guildes et veillent à ce que les écrivains et les acteurs obtiennent les contrats qu’ils méritent. « .

Kinon n’en veut pas à ses collègues qui retournent au travail, comme les cinéastes ou les maquilleurs.

« Je pense que tout le monde mérite d’être payé. Tout le monde mérite d’être payé équitablement. Je n’en veux pas à quiconque a besoin de travailler, bien sûr. Et j’aimerais que tout le monde ait un syndicat qui puisse les protéger et protéger leurs salaires et faire en sorte que tout le monde ait un syndicat qui puisse les protéger et protéger leurs salaires. sûr qu’ils sont payés équitablement.

Dans le message de Barrymore sur les réseaux sociaux, elle a expliqué pourquoi elle souhaitait que la série revienne.

« Je veux être là pour offrir ce que les écrivains font si bien, c’est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens à l’expérience humaine », a écrit Barrymore. « J’espère qu’une solution sera trouvée pour tout le monde le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. Et je fais donc un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec une humilité astucieuse », a-t-elle conclu.

Barrymore a également réfléchi à sa décision de ne pas accueillir les MTV Movie & TV Awards plus tôt ce printemps.

« J’ai fait le choix de m’en aller… parce que j’étais l’hôte et que cela était en conflit direct avec le sujet de la grève, à savoir les studios, les streamers, le cinéma et la télévision. C’était aussi au cours de la première semaine de la grève et donc J’ai fait ce que je pensais être la chose appropriée à l’époque pour être solidaire des écrivains », a-t-elle écrit.

Barrymore a reçu de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux, les fans implorant l’actrice de ne pas donner suite à sa décision.

« Les écrivains ont fait de vous votre carrière. Ils vous ont donné des répliques. Vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes sans eux. Je vous ai toujours considéré comme quelqu’un avec une grande empathie. Plus maintenant. Pas si vous faites ça », a commenté une personne.

« La WGA a appelé à des piquets de grève devant votre émission demain. En tant que membre de SAG/AFTRA, je ne suis pas d’accord avec votre décision. Nous devrions être AVEC nos scénaristes… vous devez être prêt », a prévenu une autre personne.

« Nous n’avons pas besoin de votre émission, malgré ce que vous croyez. Vous êtes une honte de vouloir délibérément aller à l’encontre des gens de l’industrie qui vous ont aidé à vous soutenir et à vous amener au niveau où vous êtes aujourd’hui », a écrit un autre.

Un porte-parole de la Writer’s Guild a condamné la décision de Barrymore dans une déclaration obtenue par Fox News Digital, écrivant qu’il s’agit « d’une émission frappée et couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes. qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur « The Drew Barrymore Show » est en violation des règles de grève de la WGA.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle saison accueillera « une liste d’invités de pointe et d’influenceurs clés », dont le célèbre coiffeur Chris Appleton.

« Appleton rejoint l’équipe d’experts en style de vie de Drew, dont Ross Mathews, co-présentateur de Drew’s News, l’architecte d’intérieur Mikel Welch, le chef Pilar Valdes et le gourou de la vie durable Danny Seo, qui continueront de fournir aux téléspectateurs de précieux conseils et plats à emporter. L’émission présentera également son nouveau segment phare « Take Care Everywhere » avec Drew et fondatrice du Menopause Bootcamp, le Dr Suzanne Gilberg-Lenz, abordant les questions difficiles que beaucoup sont trop gênés pour poser à leur propre médecin. « The Drew Barrymore Show » continuera également à présenter les favoris des téléspectateurs. segments comprenant Drew-Gooders, Design by Drew et Cookbook Club.

Wendy McMahon, présidente et directrice générale de CBS News and Stations et CBS Media Ventures, a été ravie de cette annonce, partageant dans une déclaration à Fox News Digital : « Je suis tellement excitée de voir ce que Drew nous réserve pour la saison quatre. »

« Depuis son lancement au plus fort de la pandémie de Covid-19 jusqu’à son passage réussi à un format révolutionnaire d’une demi-heure, cette émission a fait preuve d’une résilience et d’une agilité créative spectaculaires tout au long de son parcours pour devenir l’émission à la croissance la plus rapide en journée. un meilleur partenaire avec Drew Barrymore et nous sommes impatients de proposer de nouveaux épisodes à nos fans et aux clients de la station cet automne », a-t-elle ajouté.

Un représentant de Barrymore n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Julia Bonavita de Fox News Digital a contribué à ce rapport.