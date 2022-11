Drew Barrymore dans son chapeau de cowgirl “ET” emblématique 40 ans plus tard : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock/Courtesy Everett Collection

Drew Barrymore47 ans, n’est plus la petite Gertie, mais le 31 octobre, elle a remis l’emblématique chapeau rouge pour le HE retrouvailles le Le spectacle de Drew Barrymore. “Cela fait 40 ans et le chapeau convient toujours à #ET40”, ont écrit l’actrice et Universal Pictures en légende d’une photo Instagram partagée. Dans l’adorable instantané côte à côte, Drew a placé le chapeau de cow-girl rouge sur elle-même âgée de 47 ans à côté d’une photo d’un jeune Drew habillé en Gertie du classique culte. Le 11 juin, le Steven Spielberg-Le film réalisé a officiellement eu 40 ans et les acteurs se sont réunis lors de l’épisode d’Halloween de l’émission de Drew.

De nombreux fans du film se sont rendus dans la section des commentaires du message pour se vanter de l’adorable apparence de l’animatrice de télévision dans son chapeau. “Bonjour, Gertie”, a commenté un admirateur, tandis qu’un autre a déclaré: “J’oublie qu’elle était une enfant star. Allume feu était l’un de mes préférés. L’image a également été partagée via Twitteroù encore plus HE les fans ont continué à complimenter Drew sur la photo de retour. “Aw, c’est juste précieux”, a plaisanté un adepte de Twitter. L’un des followers de l’actrice a même remercié Drew d’avoir réuni les acteurs lors de l’épisode de lundi de son émission. “J’ai regardé votre émission pour la HE retrouvailles et c’était incroyable ça m’a rappelé plein de souvenirs d’enfance. Il y a eu un grand moment à la télévision pour HE Ventilateurs! Merci!”, le fan a écrit.

Les membres de la distribution du film à succès de 1982 qui a rejoint le les anges de Charlie star de son talk-show à succès inclus Henri Thomas (Elliot), 51 ans, Robert MacNaughton (Michel), 55 ans, et Dee Wallace (Mary), 73 ans. Au cours de la rencontre emblématique, Drew a dit à Henry à quel point il avait contribué à la réalisation du film. “Je ne pense pas que tout cela aurait fonctionné sans vous”, a-t-elle jailli. “Tu étais le parfait Elliot.” La Légendes d’automne L’acteur a ensuite complimenté sa co-vedette en la félicitant pour ses talents d’actrice à un si jeune âge. “Merci, mais quand je le regarde maintenant, je ne peux pas croire à quel point tu étais drôle et à quel point tu étais mignon”, a-t-il déclaré. Robert est alors intervenu et a appelé a dessiné un “petit voleur de scène”. Henry a ensuite plaisanté en disant que même aujourd’hui, Drew n’a même pas besoin de parler car une fois qu’elle est à l’écran, le public se concentre immédiatement sur elle.

Au cours de l’épisode, la fondatrice de FLOWER Beauty a révélé que lorsqu’elle tournait le film à l’âge de six ans, elle pensait que l’être extra-terrestre était réel. “Maintenant, je croyais qu’ET était réel”, a-t-elle dit à ses camarades de casting. “Je l’aimais vraiment d’une manière si profonde, j’irais lui apporter le déjeuner.” Henry a ensuite partagé une adorable histoire sur la façon dont Drew a en fait demandé une écharpe pour le personnage ET parce qu’elle croyait “qu’il aurait froid”. Dee a également partagé un doux souvenir qui a ému Drew aux larmes. “Nous vous avons trouvé là-bas en train de parler à ET et nous avons donc informé Steven”, a ensuite déclaré Dee. “Alors Steven, à partir de ce moment-là, a nommé deux gars pour garder ET en vie afin que chaque fois que vous veniez lui parler, il puisse réagir avec vous.”

Depuis son temps sur HE, Drew est devenue l’une des actrices les plus célèbres d’Hollywood, jouant dans près de 100 films à succès. À la fin des années 1990, elle est devenue l’une des actrices préférées des comédies romantiques dont le film Jamais été embrassé mettant en vedette Michel Vartan. Plus tard, elle a joué aux côtés Adam Sandler56 ans, dans la comédie de 2004 50 premières dates. Elle a également joué Dylan Sanders dans la version 2000 de les anges de Charlie aux côtés de Lucy Liu53, et Cameron Diaz, 50. Ces jours-ci, elle est occupée à animer son talk-show de jour et à diriger sa marque de beauté, FLOWER Beauty. Elle était mariée à Will Kopelman de 2012 à 2016 et ensemble ils ont eu deux enfants : olive10, et Frankie8.