Nous avons testé de nombreuses friteuses à air ici à Review. Le meilleur de la gamme, le Philips Premium Airfryer XXL, est toujours excellent pour la friture à l’air. Mais – et c’est un gros mais, à mon avis – comme la plupart des friteuses à air, le Philips est toujours assez maladroit. En fait, je suis assez anti-friteuse en raison de la circonférence générale de ces choses.

Laissez à la star de cinéma et à la reine du talk-show Drew Barrymore le soin de créer une friteuse à air qui change d’avis sur ce genre de gadgets de cuisine. J’ai mis la main sur une friteuse à air de la gamme d’appareils Barrymore’s Beautiful, dans une teinte neutre parfaitement mate appelée Oyster Grey, et je l’ai testée.

À propos de Beautiful de Drew Barrymore

Crédit: Beautiful par Drew Barrymore La gamme de cuisines de Drew Barrymore comprend des appareils électroménagers, des couverts, des ustensiles de cuisine et des gadgets.

Beautiful Kitchenware est une collaboration entre Drew Barrymore et le fondateur et PDG de Made by Gather, Shae Hong, lancée en mars 2021. Cette collection d’électroménagers, d’ustensiles de cuisine, de gadgets et de couverts est disponible exclusivement chez Walmart, en ligne ou en magasin.

Si vous vous demandez quelle est l’activité d’une star de cinéma dans le monde des appareils électroménagers (une question que ma mère m’a en fait posée lorsque je lui ai dit que je testais ce produit), il semble que la collaboration soit née de la relation existante entre Barrymore et Walmart. .

À quoi ressemble la friteuse à air Beautiful by Drew Barrymore de 6 pintes?

Barrymore a apporté son amour du design à cette ligne, qui est évidente dans les accents dorés sur les poignées et les leviers, ainsi que dans la finition mate tendance et la palette de couleurs savamment organisée des appareils de comptoir (disponibles en gris huître, vert sauge, sésame noir, et glaçage blanc). En tant qu’amateur de design, j’ai été vraiment impressionné par l’attention portée aux détails sur cette friteuse à air.

La finition mate est magnifique et étonnamment ne pas sujettes aux empreintes digitales comme de nombreux produits mats ont tendance à l’être. Son écran tactile ne s’allume que lorsque vous en avez besoin, et sans boutons ni molettes, l’ensemble du panneau de commande est très élégant.

Que peut faire la friteuse à air Beautiful by Drew Barrymore 6 pintes?

Cette friteuse à air de 1700 watts a les fonctions suivantes: Frire à l’air, rôtir, réchauffer et déshydrater. Il a une capacité de 5 livres et la marque affirme que cette friteuse à air peut réchauffer les aliments «jusqu’à 50% plus rapidement qu’un four traditionnel».

Contrairement aux marques d’appareils concurrentes, aucun des produits de cuisine de Barrymore ne dépasse 174 $, la majorité étant inférieure à 100 $. En fait, la friteuse à air Beautiful by Drew Barrymore 6 pintes coûte 89 $, ce qui est moins cher que notre option la meilleure valeur actuelle (la friteuse à air Cosori Max XL de 5,8 pintes, disponible pour environ 120 $). Mais le beau produit de Barrymore fonctionne-t-il comme le meilleur que nous ayons testé?

Comment fonctionne-t-il?

Crédit: Revu / Madison Trapkin Ce tofu frit à l’air est le tofu le plus croustillant que j’ai jamais cuisiné à la maison.

Mes espoirs étaient grands pour cette friteuse à air, car c’était vraiment le modèle le plus attrayant que j’ai jamais vu, et wow, a-t-il livré! Je ne mange pas de viande, donc tester les ailes de poulet ne figurait pas sur ma liste, mais le tofu l’était. Et si vous avez chaque tofu cuit à la maison, vous savez à quel point il peut être difficile d’obtenir un bon croustillant sur la couche extérieure. J’ai vaporisé de l’huile d’olive sur le plateau, disposé mes cubes de tofu en une seule couche et pressé Air Fry. Après 10 minutes, j’ai secoué le seau, puis j’ai frit à l’air pendant 10 minutes supplémentaires. Ce tofu était le meilleur tofu le plus croustillant que j’ai jamais préparé à la maison et il était infiniment moins salissant que ma méthode typique de cuisson à la poêle.

J’ai fait cuire des rouleaux d’oeufs surgelés dans la friteuse à air pour accompagner mon plat de tofu et j’ai été agréablement surpris par la vitesse à laquelle ils croustillaient (un peu plus de 10 minutes) et à quel point ils étaient croustillants. Je n’ai jamais eu beaucoup de succès pour obtenir du croustillant dans les aliments surgelés lors de la cuisson au four, c’était donc un changement bienvenu.

Ensuite: ma collation préférée, les patates douces. J’ai ajouté un sac de 1,25 livre de bambins congelés, je me suis assuré qu’ils étaient en une seule couche sur le plateau (qui couvrait toute la surface) et j’ai frit à l’air à 400 ° F pendant 15 minutes. Une fois que j’ai appuyé sur le bouton Air Fry, il était facile d’ajuster l’heure et la température (l’option préréglée est de 400 ° F pendant 20 minutes) en appuyant simplement sur le bouton moins pour réduire le temps. Les tout-petits étaient croustillants à l’extérieur, moelleux à l’intérieur et réchauffés tout au long. Ils étaient – le baiser du chef – la perfection.

Pour mon dernier test, j’ai essayé le réglage Reheat pour voir comment il gérerait une gaufre aux myrtilles congelée. Après six minutes à 250 ° F, ma gaufre était cuite comme elle l’aurait été si je l’avais fait sauter dans mon grille-pain à deux tranches, mais aucun bord brûlé comme mes gaufres grillées en ont généralement. Imagine ça!

Ce que nous aimons

Design attrayant

Les aliments sont croustillants

Aucun préchauffage requis

Les pièces vont au lave-vaisselle

Abordable

Ce que nous n’aimons pas

Les temps et températures de cuisson suggérés ne sont pas toujours précis

Capacité relativement petite pour sa taille

Prend beaucoup d’espace

La friteuse à air Drew Barrymore de 6 pintes est-elle facile à nettoyer?

Crédit: Revu / Madison Trapkin Ces patates douces ont croustillé en moins de 20 minutes dans la friteuse à air.

Oui! Le panier et le plateau vont tous les deux au lave-vaisselle. J’ai lavé les pièces avec de l’eau tiède, du savon et une éponge parce que mon appartement est sans lave-vaisselle, mais il était toujours très facile à nettoyer.

garantie

Il n’y a pas de garantie pour ce produit de la marque, mais vous pouvez ajouter le plan de protection Walmart moyennant des frais supplémentaires.

Ce que disent les propriétaires

Ce produit est encore assez nouveau, mais jusqu’à présent, les propriétaires sont ravis de cette friteuse à air. Les utilisateurs aiment la variété de couleurs proposées et conviennent qu’il s’agit de la plus jolie friteuse à air sur le marché. Certains étaient confus par l’écran tactile, mais la plupart disent qu’il est facile à utiliser, produit des aliments croustillants (non gras) et est une excellente friteuse à air dans l’ensemble.

La friteuse à air Beautiful de Drew Barrymore en vaut-elle la peine?

Crédit: Revu / Madison Trapkin Cette friteuse à air est une excellente option pour ceux qui recherchent une esthétique élevée.

Si, comme moi, vous avez évité d’acheter une friteuse à air parce que vous ne voulez pas regarder un appareil de comptoir laid et encombrant, cette friteuse à air pourrait bien changer d’avis. La friteuse à air Beautiful de Drew Barrymore est facile à utiliser, produit des aliments frits à l’air toujours croustillants, ne nécessite pas de préchauffage et le nettoyage est un jeu d’enfant. Cela dit, il a une capacité relativement petite pour sa taille et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure option pour une grande famille.

Bien qu’il s’agisse d’un modèle de 6 pintes, ce qui prend un peu d’espace sur le comptoir, le sac de 1,25 livre de tout-petits que j’ai utilisé couvrait tout le plateau. En comparaison, le Philips Premium Airfryer XXL a manipulé facilement trois livres de frites surgelées pendant les tests. Pourtant, cette friteuse à air fait le travail et est magnifique. Et pour moins de 100 $, je suis prêt à sacrifier une plus grande capacité pour un bel appareil qui prépare facilement certains de mes aliments préférés.

