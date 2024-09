Drew Barrymore a honte des « situations » dans lesquelles elle s’est mise alors qu’elle était ivre morte

En parlant avec Zoë Kravitz, Barrymore a expliqué comment le premier film de Kravitz en tant que réalisatrice, Blink Twice, lui a fait revenir sur sa consommation d’alcool et sur certaines des décisions qu’elle a prises sous son influence.

Drew Barrymore revient sur ses luttes passées contre l’alcool.

Lors du dernier épisode du talk-show éponyme de Barrymore, l’actrice de longue date a parlé à l’invité Zoé Kravitz à propos de son nouveau film Cligner des yeux deux fois l’a aidée à réfléchir sur son passé.

Barrymore a dit à Kravitz, qui fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Cligner des yeux deux foisque le thriller « m’a vraiment touché personnellement ».

« Il y a beaucoup de choses sur les substances dans le film. J’ai été choquée de réaliser qu’une partie de mon parcours que je cherchais à trouver, le traumatisme en moi et ce qu’il signifie, était en grande partie due au fait que j’étais une buveuse qui avait des trous de mémoire », a révélé Barrymore, qui a longtemps parlé ouvertement de ses luttes contre l’alcool et de son chemin vers la sobriété.



Elle a ajouté que regarder le film « a été pour moi un voyage extraordinaire pour me pardonner, parce que je me suis mise dans des situations dans lesquelles je n’aurais pas dû me mettre. Et j’ai ressenti tellement de honte à ce sujet, et je n’ai pas bu un verre depuis cinq ans. »

Du film Le spectacle de Drew Barrymore L’animateur a ajouté : « Ce n’est pas seulement un film sur les choses qui peuvent nous arriver, mais il m’a fait réfléchir aux choses que nous nous sommes faites à nous-mêmes. »

« Est-ce qu’une partie de vous en était consciente en le faisant ? » a-t-elle continué. « Parce qu’il y a tellement de messages qui sont évoqués ici. »

« Oui, absolument », a déclaré Kravitz, avant d’ajouter : « Les substances étaient, je pense, davantage un moyen d’amener les personnages à l’endroit le plus vulnérable possible. Quand on se laisse aller et qu’on se perd, il est si facile que les choses deviennent incontrôlables. »

« Pour en revenir à votre point de vue, lorsque nous nous laissons aller dans ce genre de situations, nous ressentons une grande honte lorsque nous en sortons », a poursuivi Kravitz. « Nous faisons donc des erreurs, nous nous blessons, nous sommes blessés par les autres et, bien souvent, nous sommes obligés de faire face seuls aux conséquences de nos actes. »

Cligner des yeux deux foiségalement co-écrit par Kravitz, met en vedette son fiancé Channing Tatum dans le rôle de Slater King, un milliardaire de la technologie qui tente de redorer son image après avoir été accusé d’actes répréhensibles.



Lors d’un gala, Slater rencontre la serveuse Frida (Naomi Ackie). Il l’emmène avec sa colocataire (Alia Shawkat) et une ribambelle de femmes sur son île privée avec ses amis de la fraternité, où les choses tournent terriblement mal.

« Il y a toujours ce sentiment ou cette idée [of]« Eh bien, vous l’avez bu, vous êtes monté dans l’avion, vous avez porté la jupe courte », et c’est tellement plus compliqué que ça », a déclaré le L’étoile de Big Little Lies Il a expliqué certains des moments les plus sombres décrits par Barrymore, qui sont au cœur du film.