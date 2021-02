L’ascension de Drew Barrymore vers la gloire était une montagne russe qui comprenait la toxicomanie et l’alcoolisme alors qu’elle n’était qu’une enfant star.

Ayant connu la gloire pour son rôle dans ET l’extra-terrestre de Steven Spielberg à l’âge de sept ans, Drew a été instantanément propulsée dans un monde de lumières vives et de fêtes excessives.

Cependant, la jeune actrice a commencé à monter en spirale et dans le passé, elle a parlé d’avoir son premier verre à neuf ans, d’essayer de la marijuana à 10 ans et de prendre de la cocaïne à 12 ans.

Fêtant maintenant son 46e anniversaire, Drew a parcouru un long chemin depuis sa jeunesse – mais elle a souvent abordé le sujet lors de précédentes entrevues.

Alors que la star de Charlie’s Angels se souvient avoir été « enfermée » dans une institution « horrible » pendant plus d’un an et demi, elle est quelque peu reconnaissante pour la structure et la discipline que l’expérience lui a apportées.







(Image: Collection Ron Galella via Getty Images)



S’adressant à The Guardian en 2015, Drew a réfléchi au fait d’avoir été élevée par son père John Drew Barrymore, qui était alcoolique, et sa mère Jaid.

Après le divorce de ses parents, Jaid a même emmené Drew, 9 ans, au Studio 54 où elle se joindrait à des fêtes.

Cependant, la toxicomanie de Drew est devenue trop difficile à gérer et la jeune actrice a finalement été placée dans une institution.





Drew affirme avoir été envoyé à l’établissement entre 13 et 14 ans et n’a pas pu partir pendant cette période.

« J’ai réalisé, honnêtement, oui, ma mère m’a enfermé dans une institution. Boo hoo! Mais ça a donné une discipline incroyable », a-t-elle déclaré à la publication.

«C’était comme une formation sérieuse de recrutement et un camp d’entraînement, et c’était horrible et sombre et très long, un an et demi, mais j’en avais besoin. J’avais besoin de toute cette discipline insensée.







(Image: Sygma via Getty Images)







(Image: Getty Images pour Goop)



« Ma vie n’était pas normale. Je n’étais pas un enfant à l’école avec des circonstances normales. Il y avait quelque chose de très anormal et j’avais besoin d’un changement radical. »

Le placement de Drew dans une institution est quelque chose que l’actrice emblématique a mentionné à plusieurs reprises dans le passé.

L’année dernière, la star a réfléchi au déclenchement d’émeutes avant d’être mise à l’isolement.

S’exprimant dans son émission, The Drew Barrymore Show, l’actrice a admis que même si elle n’aimait pas l’isolement cellulaire, l’institution avait « aidé ».







(Image: Le spectacle Drew Barrymore / Youtube)



«Je prenais de la drogue. J’étais hors de contrôle », a-t-elle dit lors d’un épisode de son émission l’année dernière.

« Elle a juste levé les mains et m’a jeté là-dedans, ne sachant pas vers qui me tourner. Et cet endroit m’a vraiment aidé et il m’a sauvé la vie, et je ne changerais rien. »

Malgré quelques années difficiles à l’adolescence, Drew a pu se remettre sur pied et a depuis forgé une carrière légendaire avec plus de 60 films à son actif.

Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritans proposent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Alternativement, vous pouvez envoyer un courriel à [email protected] si vous préférez écrire ce que vous ressentez. Tu n’es pas seul.