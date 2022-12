Drew Barrymore a essayé d’engourdir la douleur en buvant après le divorce, dit que les enfants étaient une motivation pour arrêter

Au cours de la dernière décennie, l’actrice devenue animatrice de télévision Drew Barrymore a connu une abondance de changements et a traversé des périodes “extrêmement difficiles” de sa vie.

Dans une nouvelle interview avec le magazine People, Barrymore a expliqué comment son rêve de longue date d’une famille s’était lentement effondré après la finalisation de son divorce avec son ex-mari Will Kopelman en 2016.

“Après que la vie que j’avais planifiée pour mes enfants n’ait pas fonctionné – je pense presque que c’était plus difficile que ça [I went through] comme un gamin. C’était beaucoup plus réel parce que ce n’était pas seulement moi. C’était à propos de ces enfants auxquels je tenais tant. Et puis je m’en souciais probablement tellement que je ne faisais que leur donner et ne pas prendre soin de moi. C’était une marche désordonnée, douloureuse et atroce à travers le feu et une sorte de trajectoire de retour à la vie”, a-t-elle partagé.

Barrymore partage deux enfants avec Kopelman, les filles Olive et Frankie, respectivement 10 et 8 ans.

En parlant de son divorce, Barrymore a déclaré que ce n’était pas dramatique ni stimulé par quelque chose de fou. “Il n’y a pas eu de scandale. Rien n’a mal tourné, ce qui est plus propre, mais rend les choses plus difficiles et plus confuses parce qu’il n’y a pas The Thing à pointer… Nous avons fait de gros efforts pour que cela fonctionne”, a-t-elle déclaré.

Dans un effort pour donner à ses enfants une vie de famille aussi traditionnelle qu’elle l’avait prévu, Barrymore a déménagé de la Californie à New York pour se rapprocher de la famille de son ex-mari.

Elle se souvient avoir pensé à l’époque : “‘C’est une famille, donc personne ne va nulle part.’ J’étais déterminé à le faire fonctionner parce que nous nous aimions tous tellement.”

“Cela m’a juste abattue”, a-t-elle déclaré à propos de son premier hiver à New York. “Il y a des moments où vous pouvez regarder quelqu’un que vous pensez être une personne forte et le voir si brisé et dire:” Comment diable sont-ils arrivés là? Et j’étais cette personne. J’ai cassé.

Barrymore, qui souffrait de problèmes de toxicomanie plus tôt dans sa vie, s’est tournée vers l’alcool.

“J’essayais juste d’engourdir la douleur et de me sentir bien – et l’alcool a totalement fait ça pour moi… Le truc de boire pour moi était une constante, comme, ‘Tu ne peux pas changer. Tu es faible et incapable de faire ce qui est le mieux pour toi. Tu continuez à penser que vous maîtriserez cette chose, et cela prend le dessus sur vous. “”

Ses enfants ont finalement motivé la femme de 47 ans à arrêter de boire. Elle est aussi allée en thérapie.

“Ce sont mes enfants qui m’ont donné l’impression que c’était l’heure du jeu”, a-t-elle déclaré à propos de son changement de vie.

En 2020, l’émission télévisée de Barrymore “The Drew Barrymore Show” a fait ses débuts. Elle a dit que c’était “quelque chose sur lequel se concentrer et se consacrer. Cela nous a donné quelque chose en quoi croire.”

Avec le recul, Barrymore pense que cela a été la “meilleure décennie” de sa vie. Mais elle admet également qu’il y a de la place pour la croissance.

“Je suis comme un boulet de démolition d’un pendule. L’agonie, l’extase. Plus lourd, plus mince. Plus heureux, totalement déprimé. Travailler mon cul, complètement perdu et brisé, ne sachant pas ce que je fais. L’équilibre est une chienne insaisissable qui hante moi. J’adorerais trouver ça dans la cinquantaine.”