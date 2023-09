Drew Barrymore a abandonné son poste d’animatrice de récompenses après le retour de son émission au milieu d’une grève – National

Drew Barrymore n’animera plus la 74e édition des National Book Awards des États-Unis suite à l’annonce selon laquelle elle poursuivrait la production de son émission-débat de jour au milieu des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA.

La National Book Foundation a annulé mardi son offre à Barrymore, 48 ans, un jour après Le spectacle Drew Barrymore a commencé le tournage de sa quatrième saison.

« Les National Book Awards sont une soirée dédiée à célébrer le pouvoir de la littérature et les contributions incomparables des écrivains à notre culture », a écrit la fondation dans un communiqué. « À la lumière de l’annonce de la reprise de la production de ‘The Drew Barrymore Show’, la National Book Foundation a annulé l’invitation de Mme Barrymore à accueillir la 74e cérémonie des National Book Awards. »

« Notre engagement est de garantir que les prix restent axés sur la célébration des écrivains et des livres, et nous sommes reconnaissants envers Mme Barrymore et son équipe pour leur compréhension dans cette situation. »

Une mise à jour sur l’hôte des National Book Awards 2023. pic.twitter.com/aa5aLh0FIU – Fondation nationale du livre (@nationalbook) 12 septembre 2023

Barrymore n’a pas commenté publiquement son éviction en tant qu’hôte.

Des membres de haut rang de la National Book Foundation ont déjà applaudi Barrymore pour avoir promu et discuté de livres dans son émission-débat.

Reprise de la production de « The Drew Barrymore Show »

Le spectacle Drew Barrymore a commencé à enregistrer de nouveaux épisodes au CBS Broadcast Center à New York cette semaine, malgré peu de signes de résolution dans la grève des écrivains en cours.

En conséquence, les épisodes du talk-show filmés pendant la grève n’emploieront aucun écrivain appartenant à la Writers Guild of America (WGA).

Barrymore a déclaré plus tôt qu’elle était personnellement responsable de la décision de reprendre la production.

« Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit », a-t-il déclaré. 50 premières dates L’acteur s’est défendu dans un communiqué publié dimanche.

La décision a provoqué la colère des membres et des partisans de la WGA, dont plusieurs ont manifesté devant le CBS Broadcast Center pendant le tournage de lundi. De nombreux rédacteurs en grève de Le Drew Barrymore étaient présents et brandissaient des pancartes tout en scandant : « Nous ne comprenons pas. Ferme-le! »

«Les seules personnes dont je suis sûr et qui n’y retourneront pas sont nous, trois écrivains de WGA. Et pour le reste, je ne peux pas vraiment parler », a déclaré Chelsea White, l’une des scénaristes de la série, à NPR lors du piquet de grève. « Je pense avant tout que c’est évidemment bien plus important que simplement Le spectacle Drew Barrymore et des écrivains. Nous sommes ici aux côtés de notre syndicat et nous nous sentons bien et excités de toujours nous tenir aux côtés de notre syndicat.

Writers Guild of America, East a déclaré que tout écrit en cours sur Le spectacle Drew Barrymore est en violation de la grève de la WGA.

Le @DrewBarrymoreTV Show est une émission frappée couverte par la WGA qui prévoit de revenir sans ses scénaristes. La Guilde a organisé et continuera de organiser des piquets de grève pour les émissions qui sont en production pendant la grève. Tout écrit sur « The Drew Barrymore Show » constitue une violation des règles de grève de la WGA. – Guilde des écrivains d’Amérique, Est (@WGAEast) 10 septembre 2023

Depuis que la production du talk-show s’est poursuivie, de nombreux membres et sympathisants de la WGA se sont demandé si Barrymore était un « jaune » ou s’il emploierait des « écrivains jaunes » à la place des membres du syndicat. (Un jaune est quelqu’un qui traverse les lignes de piquetage pour travailler à la place d’un employé en grève.)

« Alors, qui écrit son monologue d’ouverture et littéralement tout le reste de cette émission quand elle reprendra la semaine prochaine ? Des auteurs de scabs ?! » » a interrogé l’acteur Felicia Day. « Ughhhh dégoûtant Drew Barrymore. Brut. »

Alors, qui écrit son monologue d’ouverture et littéralement tout le reste de cette émission quand elle reprendra la semaine prochaine ? Des écrivains jaunes ?! Ughhhh dégoûtant Drew Barrymore. Brut. https://t.co/Li1hthpUm7 – Jour de Félicia🇺🇸 (@feliciaday) 11 septembre 2023

On ne sait pas encore sur qui écrira Le spectacle Drew Barrymore pendant la grève. La plupart des épisodes employaient généralement au moins trois scénaristes.

Le travail de Barrymore en tant qu’animateur du talk-show ne viole aucune règle de grève. Selon Variety, les acteurs de CBS Le spectacle Drew Barrymore sont couverts par un contrat SAG-AFTRA différent de celui actuellement en litige.

La cérémonie des National Book Awards aura lieu le 15 novembre à New York. Depuis 1950, l’organisation récompense des écrivains de fiction, de non-fiction, de poésie, de littérature jeunesse et de littérature traduite.

De nouveaux épisodes de Le spectacle Drew Barrymore devraient être diffusés à partir du 18 septembre.

Le spectacle Drew Barrymore n’est pas la seule production à faire le choix de revenir malgré les grèves en cours. Télévision Warner Bros. La Jennifer Hudson Spectacle et CBS Le discours devraient également reprendre la production dans les semaines à venir. Ces productions se poursuivront également sans employer de scénaristes de WGA.