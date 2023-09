Drew Barrymore a abandonné son poste d’animateur des National Book Awards après avoir ramené le talk-show au milieu des grèves du SAG

La National Book Foundation a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle abandonnait Drew Barrymore comme hôte de sa prochaine cérémonie de remise de prix au milieu de la disgrâce du talk-show après son annonce de reprise « ‘ Le spectacle Drew Barrymore » malgré les grèves en cours à Hollywood.

Dans un poster sur X Mardi, la Fondation a annoncé sa décision d’annuler l’invitation de l’actrice.

« À la lumière de l’annonce de la reprise de la production du Drew Barrymore Show, la National Book Foundation a annulé l’invitation de Mme Barrymore à accueillir la 74e cérémonie des National Book Awards », a écrit la Fondation. « Notre engagement est de garantir que les prix restent axés sur la célébration des écrivains et des livres, et nous sommes reconnaissants envers Mme Barrymore et son équipe pour leur compréhension dans cette situation. »

Cette décision fait suite à l’annonce de Barrymore du Barreau

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux, l’actrice a justifié sa décision en écrivant : « Pour être clair, notre talk-show s’est terminé le 20 avril, donc nous n’avons jamais eu à arrêter l’émission. Cependant, je fais aussi le choix de venir de retour pour la première fois dans cette grève pour notre série, qui porte peut-être mon nom dessus, mais cela dépasse tout simplement moi », a partagé l’actrice.

DREW BARRYMORE DÉFIE HOLLYWOOD ANNULE LA CULTURE ET REPREND LE TALK SHOW

« Ce choix m’appartient », a-t-elle poursuivi. « Nous nous engageons à ne pas discuter ni promouvoir des films et des émissions de télévision de quelque nature que ce soit. Nous avons lancé en direct dans une pandémie mondiale. Notre émission a été conçue pour des moments sensibles et n’a fonctionné qu’à travers ce que vit le monde réel en temps réel. « .

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole de CBS Media Ventures a expliqué que « » Le spectacle Drew Barrymore » n’effectuera aucun travail d’écriture couvert par la grève de la WGA. » Le spectacle reprendra le 18 septembre sans » matériel littéraire « .

Dans le message de Barrymore sur les réseaux sociaux, elle a expliqué pourquoi elle souhaitait que la série revienne.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Je veux être là pour offrir ce que les écrivains font si bien, c’est-à-dire un moyen de nous rassembler ou de nous aider à donner un sens à l’expérience humaine », a écrit Barrymore. « J’espère qu’une solution sera trouvée pour tout le monde le plus rapidement possible. Nous avons traversé des moments difficiles depuis notre première diffusion. Et je fais donc un pas en avant pour recommencer la saison 4 avec une humilité astucieuse », a-t-elle conclu.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Barrymore n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Carolina Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.