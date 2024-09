Dresser un tableau plus clair et plus précoce du collagène dans les maladies cardiaques – Monash Lens

Le collagène, la protéine la plus abondante dans le corps, est connu pour son rôle dans la santé des os, de la peau, des tendons, des ligaments, des tissus conjonctifs et des muscles, y compris le cœur. Elle représente environ un tiers de toutes les protéines de notre corps et est souvent décrite comme la « colle » qui nous unit.

Bien qu’il existe 28 types connus de collagène, il est généralement regroupé en cinq types principaux :

Le type I est le plus abondant et est utilisé pour structurer la peau, les os, les tendons et les ligaments.

Le type II se trouve dans le cartilage qui fournit un soutien aux articulations, comme dans vos genoux.

Le type III se retrouve dans les muscles, les artères et les organes.

Le type IV se trouve dans les couches de votre peau.

Le type V concerne vos yeux, vos cheveux et votre peau.

Cependant, à mesure que nous vieillissons, notre corps produit moins de collagène et le collagène existant peut devenir anormal ou compromis. Dans certaines circonstances, comme une maladie cardiaque, une hypertension artérielle ou une inflammation cardiaque, le tissu cardiaque peut se raidir plutôt que de renforcer le tissu cardiaque, et les fines fibres sont difficiles à voir jusqu’à ce que la cicatrice soit avancée.

Une image IRM d’un cœur humain. Image : iStock/Getty Images Plus

Cela peut conduire à une maladie appelée fibrose cardiaque diffuse, présente dans presque toutes les maladies cardiaques chroniques. La détection des dépôts anormaux de collagène est cependant difficile et se fait généralement par une IRM cardiaque ou une échographie.

Aujourd’hui, cependant, une équipe de scientifiques de Monash a développé une technique d’imagerie capable de mieux détecter les dépôts anormaux de collagène dans le cœur et qui pourrait conduire à des diagnostics plus précoces.

L’équipe Monash de l’École de médecine translationnelle a développé un nouveau radiotraceur (une sonde chimique utilisée en tomographie par émission de positons ou imagerie TEP) constitué d’une courte chaîne d’acides aminés appelée peptide T. Une fois injecté dans l’organisme, le peptide T s’accumule là où le collagène s’est développé, signe que le muscle cardiaque est devenu fibreux.

Le professeur Christoph Hagemeyer, le Dr Bianca Jupp et le Dr Be’eri Niego, dirigés par le Dr Karen Alt, ont mené ces travaux révolutionnaires, soutenus par le professeur Paul Donnelly de Bio 21 de l’Université de Melbourne, qui a synthétisé le traceur.

Leur étude expérimentalefinancé par une subvention Vanguard de la Heart Foundation et publié dans la revue Radiologie : Imagerie cardiothoraciquemontre que dans les modèles animaux, la méthode peut détecter la fibrose cardiaque de manière plus sensible que les méthodes actuellement utilisées en clinique – IRM cardiaque et échographie.

Le premier auteur, le Dr Be’eri Niego, affirme que la fibrose cardiaque diffuse est difficile à diagnostiquer.

« L’imagerie basée sur le peptide T nous permet de voir directement une accumulation de dépôts de collagène dans tout le muscle cardiaque – ce que l’imagerie existante ne fait pas très bien. »

Le Dr Alt espère que les essais sur l’homme confirmeront qu’il s’agit d’une nouvelle technique permettant d’identifier les personnes les plus susceptibles de développer une maladie grave et qu’elle sera utilisée pour les maladies fibrotiques affectant d’autres organes.

« L’imagerie du peptide T est très sensible pour détecter les premiers stades de la maladie, lorsqu’une intervention précoce peut avoir le plus grand impact et potentiellement inverser la maladie », dit-elle.

« Certaines formes de fibrose cardiaque diffuse sont en réalité réversibles. Il sera donc important de disposer d’une imagerie plus sensible pour un traitement précoce de la maladie. »

Développer des sondes TEP est tout aussi difficile que développer un nouveau médicament. À l’échelle internationale, plus de 100 produits radiopharmaceutiques ont été développés à ce jour, mais seule une poignée d’entre eux sont approuvés pour une utilisation en imagerie TEP.

L’un des plus grands défis dans ce domaine est la différenciation : développer une sonde spécifique à un organe ou à un stade de maladie.