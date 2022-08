Dress for success tout en soutenant Dress for Success Kelowna

Dress for Success Kelowna organise une vente de vêtements éphémère du 8 au 10 septembre (contribution)

Dress for Success Kelowna est ravie d’accueillir le public dans sa boutique pour la première vente éphémère annuelle de vêtements d’été.

Du 8 au 10 septembre, la communauté peut acheter des vêtements légèrement usagés pour soutenir l’organisation.

Dress for Success offre aux clients l’accès à des programmes et à des services qui les aideront à progresser sur le plan économique, ainsi qu’à des tenues professionnelles et à des programmes de carrière.

Les vêtements neufs et légèrement usagés dans lesquels Dress for Success habille leurs clients sont fournis grâce au généreux soutien des donateurs.

« Notre communauté est incroyablement généreuse ! » dit un bénévole de Boutique Styliste. “Nous sommes pleins à craquer, à la fois dans notre boutique et dans notre espace de stockage – tous des vêtements incroyables, de nombreux créateurs et marques, le tout en très bon état.”

La boutique éphémère sera ouverte de 10 h à 16 h au 214-1771 Cooper Road.

