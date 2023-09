Dress for Success Kelowna organise un cocktail de collecte de fonds

Dress for Success Kelowna est en pleine croissance et organise sa toute première collecte de fonds en personne appelée Watch Her Soar.

Le 14 octobre, un cocktail sera organisé par ATB Wealth au KF Center for Aerospace Excellence.

Ayant pour thème la « transformation », l’événement mettra en valeur six des clients de l’organisation. Chaque client modélisera une transformation complète et partagera l’histoire de la façon dont il y est arrivé.

«Cela a été un été difficile pour notre communauté», déclare Lori Stevenson, directrice générale de Dress for Success Kelowna. « Beaucoup de nos clients et membres de la communauté sont toujours hors de chez eux, et certains n’ont pas de logement où retourner. Cependant, grâce à notre force et à notre résilience, nous avancerons et nous pensons que notre organisation peut donner un peu d’espoir pour l’avenir. Cette collecte de fonds d’octobre permettra d’amasser des fonds importants pour garantir que nous continuons à remplir notre mission et à fournir la meilleure assistance possible à ceux qui ont besoin de nos services dans la communauté.

La soirée sera complétée par la présence de vendeurs locaux de produits de santé et de bien-être, de style et de beauté. Il y aura un encan silencieux incluant un voyage pour deux avec WestJet.

Dress for Success Kelowna est une organisation à but non lucratif qui permet aux femmes de la communauté d’accéder à l’indépendance économique. L’organisation fournit aux femmes des tenues professionnelles, une formation aux entretiens, une aide pour la rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation, ainsi que tout ce qui est nécessaire pour atteindre leurs objectifs personnels, professionnels et financiers.

@thebrittwebster

[email protected]

