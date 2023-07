Drescher accuse les studios hollywoodiens de retarder les grèves pour « promouvoir Barbie »

Une image combinée de Margot Robbie dans une scène de Barbie et Cillian Murphy dans une scène de Oppenheimer . Crédit: PA

La grève devait commencer jeudi à minuit, mais des stars telles que Cillian Murphy, Emily Blunt et Matt Damon étaient parmi les acteurs à prendre position tôt lorsqu’ils sont sortis de la première londonienne de Oppenheimer en solidarité avec leurs collègues. Le réalisateur Christopher Nolan a déclaré qu’ils étaient partis pour « aller écrire leurs panneaux de piquetage ».

Il a déclaré: «Tout ce qui se passe sur un contrat britannique, nous nous tournons vers les négociations de l’année prochaine.

« La seule exception est s’il y a des productions des États-Unis qui tentent d’éviter l’action revendicative en se délocalisant au Royaume-Uni – nous les surveillons de très, très près.

Les acteurs de SAG-AFTRA font grève contre les studios hollywoodiens alors qu’ils rejoignent la Writers Guild of America sur le piquet comme devant les bureaux de Netflix à Los Angeles, vendredi. Crédit: Reuter

« Nous nous réservons le droit d’utiliser la législation britannique pour prendre des mesures revendicatives britanniques dans ce genre de cas et ce sera au cas par cas. »

Les lignes de piquetage à Los Angeles et à New York sont susceptibles d’être des spectacles étoilés, avec des stars de cinéma de premier plan et leurs gardes du corps rejoignant leurs rangs.