Sortez votre dictionnaire des synonymes parce que je suis à la recherche des adjectifs appropriés pour décrire “Dreamgirls”, le premier épisode de la saison de la 11e série Broadway du Paramount Theatre.

Commençons par “rêver”. La comédie musicale primée à six reprises en 1981 avec un livre et des paroles de Tom Eyen et une musique de Henry Krieger est dirigée par Christopher D. Betts, originaire de Chicago. À la manière typique de Paramount, le spectacle est une production spectaculaire et électrisante.

Œuvre de fiction inspirée par l’essor de l’industrie du disque Motown dans les années 1960 à 1970 et l’évolution de la pop, de la soul, du R&B et du disco, “Dreamgirls” suit trois Chicagoans – Effie, Lorrell et Deena (alias les Dreamettes) – qui participez au concours de talents de l’Apollo Theatre dans le but de percer sur la scène musicale.

Lorenzo Rush Jr. joue Curtis Taylor Jr., et Naima Alakham est Effie dans “Dreamgirls” au Paramount Theatre à Aurora. Rush est un baryton star de Berwyn.

(Photo gracieuseté de Liz Lauren)

Le vendeur de voitures Cadillac Curtis Taylor Jr. signe le trio pour une tournée de secours de 10 semaines et une éventuelle maison de disques avec des pratiques douteuses; une série d’événements se déroule qui finira par changer à jamais leur vie. C’est une montagne russe de vie, d’amour, de gloire, de pardon et de rêves. Et il est clairement évident que Diana Ross et The Supremes, James Brown et notre histoire dans la foulée du mouvement des droits civiques et de la discrimination contre les chanteurs noirs sont les influenceurs. Il y a une ligne sur l’hôtel Americana à Miami Beach qui conduit peut-être le mieux cette maison: “L’endroit est si blanc, ils ne laisseront même pas nos garçons garer leurs voitures et encore moins réserver un chanteur.”

L’orchestre exemplaire de 15 musiciens de la Paramount dirigé par Christie Chiles Twillie joue depuis la fosse et utilise l’orchestration complète et originale. Tout au long de la production, il y a une magnifique fusion de projections et d’éclairages de Mike Tutaj et José Santiago.

Mariah Lyttle (de gauche à droite) joue Lorrell, Naima Alakham est Effie, Taylor Marie Daniel joue Deena et Ben Toomer est Jimmy “Thunder” Early dans “Dreamgirls” au Paramount Theatre à Aurora. (Photo gracieuseté de Liz Lauren)

Le casting est une centrale dynamique, utilisant les escaliers, les niveaux et la platine intelligente de la scénographie de Jeffrey D. Kmiec alors que les scènes passent des coulisses à la scène. La chorégraphie d’Amy Hall Garner est inventive et amusante ; deux de mes préférées impliquent des danseurs jouant des instruments de cor et des hommes en costume avec des chapeaux et des mallettes dans “Steppin ‘to the Badside”. Et ces costumes de Samantha C. Jones ne sont qu’une cavalcade magnifique et glorieuse de la mode de l’époque – des vestes Nehru et des chaussures scintillantes aux superbes robes et boas en satin rose. Je n’ai jamais entendu des tenues recevoir autant d’applaudissements auparavant, ou vu des changements de costumes se produire si rapidement.

Aeriel Williams (de gauche à droite) est Michelle, Taylor Marie Daniel joue Deena et Mariah Lyttle joue Lorrell dans “Dreamgirls”, l’ouverture de la série Broadway 2022-23 du Paramount Theatre, jusqu’au 16 octobre. (Photo gracieuseté de Liz Lauren)

Bien sûr, les performances stellaires de l’ensemble, au nombre de 24, rendent cette production joyeuse et puissante; et sous la direction de Betts, bien rythmé. Les acteurs de soutien, en particulier The Tru-Tones et The Five Tuxedos (Averis Anderson, Christian Denzel Bufford, Austin Nelson Jr., Wildlin Pierrevil, Jarrett Bennett, Juwon Tyrel Perry), sont tout aussi impressionnants que les protagonistes.

Denzel Deangelo Fields est un merveilleux CC, le frère et auteur-compositeur d’Effie. Fields fait un travail merveilleux en prouvant que son personnage est protecteur, talentueux, intelligent et un chanteur magistral. Marty de Joshua L. Green est un personnage solide et dynamique qui doit faire face à des temps changeants et à des carrières en déclin. C’est lui qui a finalement ramené Effie à la réalité avec la livraison de sa ligne: “Vous voulez tous les privilèges, pas aucune responsabilité.” Et Aeriel Williams nous donne Michelle, une remplaçante heureuse et talentueuse de Dreams.

Si vous voulez être témoin de magnétisme et d’action sincère alors que des personnages poursuivent leurs rêves, regardez Lorenzo Rush Jr., Ben Toomer, Naima Alakham, Taylor Marie Daniel et Mariah Lyttle dans leurs représentations.

Lorenzo Rush Jr. de Berwyn dans le rôle de Curtis Taylor Jr.‚ le charismatique vendeur de voitures Cadillac, a une présence sur scène : vocalement, physiquement et expressivement. Il est le nuage d’orage omniprésent et séduisant et la réalisation du réalisateur Betts : « les rêves viennent rarement sans coût ». Il est émerveillé.

Ben Toomer est Jimmy “Thunder” Early dans “Dreamgirls”. (Photo gracieuseté de Liz Lauren)

Jimmy “Thunder” Early de Ben Toomer est brillant; il est parfait dans son interprétation du chanteur de soul sauvage et flamboyant. Toomer a une gamme vocale et une capacité exceptionnelles pour la gymnastique.

Taylor Marie Daniel joue Deena dans “Dreamgirls” au Paramount Theatre d’Aurora.

(Photo gracieuseté de Liz Lauren)

Taylor Marie Daniel est délicieuse dans le rôle de Deena Jones, la beauté qui développe une colonne vertébrale alors qu’elle se transforme d’une chanteuse innocente en une diva disco, tandis que Lorrell de Mariah Lyttle est déterminée, l’a eu avec une relation amoureuse de sept ans. L’interprétation de Lyttle de “Ain’t No Party” présente un autre “d’où cela vient-il?” gamme vocale; elle est remarquable.

Et puis il y a Naima Alakham dans le rôle d’Effie, la diva qui commande la scène. Elle a un ensemble de poumons époustouflant et le pouvoir de vous faire déchirer et développer simultanément la chair de poule. « And I Am Telling You I’m Not Going » d’Alakham, cette tristement célèbre chanson de la onzième heure, vous soulève de votre siège tandis que son « I Am Changing » vous frappe fort dans le ventre. Alakham est une Effie incroyable et convaincante, et maintenant je ne me souviens d’aucune autre Effie qu’elle.

Donc, sans excuses pour cette chanson et vous pouvez chanter avec moi ici, je vous le dis, vous feriez mieux d’y aller ; c’est l’un des meilleurs spectacles que j’aie jamais vu, c’est vraiment comme un rêve, tu vas adorer ça.

[The musical, which runs 2.5 hours with one intermission, is suggested for ages 10 and older because of content.]

• Regina Belt-Daniels est fan de « Dreamgirls » depuis la tournée Schubert de 1984, le film de 2006 et le renouveau de Cadillac en 2010. Mettant actuellement en scène « I Hate Hamlet » de la Elgin Theatre Company, on peut la trouver dans les coulisses, sur scène ou dans le public en train de rédiger des critiques de théâtre pour Shaw Media.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Filles de rêve”

OÙ: Théâtre Paramount, 23 E. Galena Blvd., Aurora

LORSQUE: Du mercredi au dimanche jusqu’au 16 octobre

COÛT: 28 $ à 79 $; les abonnements pour quatre comédies musicales commencent à 56 $

INFORMATIONS: 630-896-6666, paramountaurora.com