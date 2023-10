Si vous vous retournez et vous retournez ou si vous vous réveillez endolori et fatigué, votre matelas usé peut en être la cause. Les matelas ont tendance à être des articles coûteux, mais si vous magasinez, vous pouvez souvent trouver des offres de matelas décentes. À l’heure actuelle, DreamCloud est baisser les prix des matelas de 50 % lors de sa vente flash d’automne, avec des prix commençant à seulement 369 $. Cette offre devrait durer jusqu’au 30 octobre, alors assurez-vous de recevoir votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec cette offre, vous pouvez vous procurer le matelas DreamCloud Hybrid en taille queen pour seulement 665 $. Ce matelas mesure 14 pouces d’épaisseur et est moyennement à moyennement ferme sur notre échelle de fermeté. C’est notre matelas hybride en mousse à mémoire de forme préféré et McKenzie Dillon de CNET le considère comme un choix solide pour les dormeurs mixtes. Ou pour ceux qui veulent quelque chose d’un peu plus luxueux, vous pouvez obtenir de bonnes affaires sur le DreamCloud Premier Rest de 16 pouces de profondeur. Il s’agit d’un modèle de luxe moyennement à moyennement doux qui limite le transfert de mouvement et fonctionne bien pour les dormeurs latéraux, selon Owen Poole de CNET – et la taille queen va pour 1 249 $ tout de suite.

DreamCloud propose la livraison et les retours gratuits, ainsi qu’une période d’essai d’un an complet, ce qui vous permet de vraiment tester le matelas et de vous assurer qu’il vous convient. Vous pouvez également réaliser des économies sur la literie, les cadres et les bases réglables lors de cette vente, alors assurez-vous de consulter les offres de l’entreprise. toute la sélection de vente pour réorganiser votre chambre et passer une meilleure nuit de sommeil.