Dream Town Island, The Quest, Evoland 2 et plus

Votre collection en milieu de semaine des meilleures offres de jeux et d’applications iOS est maintenant prête à descendre sous le pli. En descendant, découvrez les offres que nous suivons sur la pochette en cuir MacBook 13 pouces d’Apple ainsi que ces offres intéressantes sur le dernier Mac mini M2 et le Magic Keyboard noir officiel d’Apple avec Touch ID. En ce qui concerne les applications, la collection d’aujourd’hui présente des titres comme Dream Town Island, The Quest, Evoland 2, Castle Raid 2, et bien plus encore. Lancez-vous ou regardez tout de plus près.

Les meilleures applications et jeux iOS en vente aujourd’hui :

iOS universel : Cliquez sur Planète – Vaisseau spatial : GRATUIT (Rég. 10 $)

iOS universel : Widget et photos APOD NASA : GRATUIT (Rég. 3 $)

iOS universel : Île de la ville de rêve : 4 $ (Rég. 6 $)

iOS universel : La quête: 4 $ (Rég. 8 $)

iOS universel : Évoland 2 : 1 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Money Pro : Finances personnelles AR : 1 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Raid de château 2 : 2 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : Tableau de souhaits : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Divinité – Péché Originel 2 : 13 $ (Rég. 25 $)

D’autres offres d’applications iOS sont toujours en cours :

iOS universel : Legacy 3 – La relique cachée : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : Depello – photos couleur : GRATUIT (Rég. 2 $)

iOS universel : MusicSmart – Notes de la pochette : GRATUIT (Rég. 4 $)

iOS universel : Cinémin de Tinrocket : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : FILCA – Appareil photo reflex argentique : GRATUIT (Rég. 5 $)

iOS universel : Boxville : 3 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Rotaeno : 2 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : Fait – La Machine : 1 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : Stratégie classique des seigneurs de guerre : 2 $ (Rég. 3 $)

iOS universel : Académie de la petite espace : 2 $ (Rég. 5 $)

iOS universel : Rouleau hexagonal : 3 $ (Rég. 3,50 $)

iOS universel : iConnectHue pour Philips Hue : 3 $ (Rég. 4 $)

Caractéristiques de Dream Town Island :

Donnez libre cours à votre créativité dans cette simulation de ville inventive ! Débloquez de nouveaux magasins et installations, aidez vos résidents à trouver l’amour ou tirez profit de la bourse ! Si vous fondiez une nouvelle ville sur une île inhabitée, que construiriez-vous là-bas ? Restaurants? Dépanneurs? Des salles de cinéma ? Faites vos choix et créez une ville dans laquelle tout le monde voudra s’installer ! Au fur et à mesure que vous développez votre ville, vous débloquerez de nouveaux magasins et installations, vous aidant ainsi à attirer de nouveaux citoyens. Les habitants de votre ville peuvent y passer toute leur vie : ils peuvent trouver du travail, se marier et même avoir des enfants. Combien de générations pouvez-vous accompagner ? La marche n’est pas le seul moyen de se déplacer en ville : les habitants peuvent voyager avec style en utilisant des voitures, des vélos et même des ovnis !

