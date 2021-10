Dream Sports s’associe au gouvernement indien à l’Expo 2020 Dubaï

La société de technologie sportive Dream Sports a annoncé son partenariat avec le gouvernement indien pour présenter la résurgence de l’Inde en tant que plaque tournante de la croissance, de l’innovation et de la culture. Le pavillon de l’Inde, l’un des plus grands parmi les 190 pays participants, présentera la lutte de l’Inde contre le COVID-19 et l’émergence du pays en tant que centre névralgique du commerce mondial. Dream Sports présentera la vaste opportunité qui se trouve à l’intersection unique du sport et de la technologie, et donnera vie à la transformation positive à grande échelle qui peut être provoquée par la technologie numérique et l’innovation au sein de l’écosystème sportif indien.

Lors de l’inauguration du pavillon de l’Inde aujourd’hui, Uday Shankar, président de la FICCI, a déclaré : « L’Inde est l’une des grandes économies à la croissance la plus rapide au monde et le troisième plus grand écosystème de startups. Le pavillon de l’Inde sera une plate-forme mondiale permettant aux investisseurs potentiels de faire l’expérience de cette croissance, des opportunités de premier plan, des réalisations commerciales et de la diversité culturelle avec des technologies de pointe. Au cours des sept dernières années, la vision du gouvernement indien d’AatmaNirbhar Bharat et de Digital India a porté ses fruits avec de multiples pôles d’innovation et plus de 50 000 startups enregistrées, qui ont établi la feuille de route du voyage numérique de l’Inde.

Dream Sports est l’une de ces réussites qui représente véritablement l’impact des réformes axées sur l’industrie et les possibilités de compétences numériques et d’avancées que la Nouvelle Inde peut apporter au monde. Nous sommes impatients de les accueillir en tant que partenaires.

Commentant le partenariat, Harsh Jain, PDG et cofondateur de Dream Sports, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir les initiatives du gouvernement indien en matière de numérisation et d’autonomie. Notre vision est de « rendre le sport meilleur » grâce à la confluence du sport et de la technologie. Nous voulons aider à construire un écosystème qui nourrit la croissance du sport en Inde en engageant les fans d’une manière beaucoup plus profonde que jamais. Nous espérons contribuer de manière significative à l’économie indienne en développant l’industrie des sports fantastiques, en investissant dans plusieurs sociétés sportives, en générant des emplois et en soutenant les athlètes indiens grâce à nos initiatives locales.

L’Expo 2020, qui a été reportée d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, débutera aujourd’hui et se terminera le 31 mars 2022. Le pavillon de l’Inde reflétera la célébration des 75 ans de l’indépendance de l’Inde. Créé sur le thème « Ouverture. Opportunité. Growth », il présentera les dernières technologies et créera un environnement ambiant futuriste avec des installations alimentées par la réalité augmentée et la projection cartographique.

