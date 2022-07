Dream Rally traverse l’Okanagan après un arrêt au stand de deux ans

L’Okanagan Dream Rally traverse l’Okanagan ce week-end.

Le 30 juillet, les voitures de rallye partiront de Kelowna et se rendront à Penticton tout en amassant des fonds en collaboration avec la August Family Foundation pour le Manoir Ronald McDonald de la Colombie-Britannique et du Yukon et la KGH Foundation pour soutenir la construction de la JoeAnna’s House.

Plus de 200 voitures de rêve seront exposées à l’extérieur de Prospera Place à partir de 9 h le samedi pour que les gens puissent les voir avant le départ des conducteurs. Chaque conducteur aura un copilote qui est un enfant ou un jeune défavorisé.

Les automobilistes partiront à 10 h, en descendant la rue Water dans les deux voies, et emprunteront la rue Lawrence et la rue Abbott en se dirigeant vers le pont. Des drapeaux de rallye seront fournis aux fans pour qu’ils les agitent lorsque les voitures quittent Kelowna.

Il y aura des zones d’observation à Peachland et à Summerland pour que les fans puissent également brandir des drapeaux de rallye. L’emplacement de Peachland est à Lambly Park et les conducteurs devraient passer à 10 h 30. De nombreuses zones d’observation différentes seront mises en place sur l’autoroute à Summerland pour les fans.

Les chauffeurs devraient atteindre Penticton vers 11 heures du matin où ils stationneront au Barefoot Beach Resort pour être vus par le public. À 13 h, les pilotes et leurs copilotes reprendront le chemin de Kelowna.

Depuis le début de cet événement en 2016, plus de 1,5 million de dollars ont été amassés. Tout en étant dans la boutique les deux dernières années, l’objectif de l’événement est d’amasser 1 million de dollars cette année seulement.

L’inscription des pilotes et copilotes est toujours ouverte. Si vous êtes intéressé à vous joindre, à faire un don, à avoir un prix d’encan silencieux ou pour plus d’informations, cliquez ici.

