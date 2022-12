Dream Kardashian sourit avec Khloe et True à Holiday Road – Hollywood Life

Voir la galerie





C’est bientôt Noël et Khloe kardashian et sa fille Vrai et nièce Rêve étaient tous entrés dans l’esprit des fêtes lors d’un voyage sur Holiday Road à Los Angeles le jeudi 22 décembre. La fondatrice de Good American a partagé des tonnes de photos et de vidéos adorables de leur sortie sur son histoire Instagram. Dream, 6 ans, s’est rapprochée de sa tante Khloe, 38 ans, alors que True, 4 ans, a fait un gros câlin à sa mère, clairement dans l’esprit des fêtes.

Dream et True portaient des tenues entièrement noires assorties et portaient leurs cheveux dans des styles similaires. True portait un pull à col rond noir, tandis que Dream, dont le père est Rob Kardashian, porté un manteau d’hiver sur un débardeur. Khloe s’est emmitouflée dans une veste de ski gonflée vert olive et portait d’énormes boucles d’oreilles pendant la sortie en famille.

Khloe a partagé des tonnes de regards sur les filles, y compris assises sur un banc de Noël, devant un renne géant et marchant à travers des arbres avec des tonnes de lumières de Noël. Elle a également partagé quelques clips des filles dansant, étreignant une canne en bonbon lumineuse et admirant une partie de la neige. Les deux cousins ​​avaient l’air vraiment heureux avec toutes les lumières, alors qu’ils couraient et admiraient les jolies couleurs.

Pendant la période des fêtes, Khloe a passé beaucoup de temps à réfléchir et à se préparer pour Noël en famille. Plus tôt en décembre, elle a partagé une photo de retour des cousins ​​​​KarJenner de Thanksgiving 2021, et elle ne pouvait pas croire à quel point “le temps passe vite” en regardant l’ancienne photo. “Ils grandissent tous trop vite”, a-t-elle écrit. En parlant de jalons et de grandir, Khloe a également révélé que True avait même perdu sa première dent le 20 décembre.

Bien sûr, toute la famille Kardashian s’est préparée pour les fêtes, et ils ont aussi deux nouveaux petits garçons dans la famille pour Khloe et sa soeur Kylie Jenner. Bien que chacun ait eu des fils cette année, ils n’ont toujours pas révélé les noms de leurs enfants, et leur mère Kris Jenner a pris cela en considération lors du partage d’un affichage Elf on the Shelf avec tous ses petits-enfants, répertoriant le fils de Khloe comme “Baby Boy Thompson” et celui de Kylie comme “Baby Boy Webster”.

