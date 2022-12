Dream Kardashian danse avec son frère King en pyjama assorti : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Méga

Blac Chyna et ses enfants, 6 ans Rêver Kardashianet Roi du Caire, 10 ans, dansent pour la nouvelle année ! La star de télé-réalité et mannequin 34, est allée sur Instagram le mardi 27 décembre pour partager une douce vidéo d’elle et de ses deux enfants organisant une soirée dansante en pyjama assorti – et ce n’était rien de moins qu’adorable. Lors de la première chanson, “Miss You” de Olivier Arbre et Robin Schulz, King était à l’avant-plan et faisait quelques mouvements dans son pyjama à carreaux rouge, blanc et vert et un bonnet rouge vif. Dream et Chyna ont joyeusement dansé en arrière-plan.

Le fils de Chyna et du rappeur Tyga et fille de Chyna et Rob Kardashian a ensuite tout donné au tube viral “I’m Good (Blue)” de David Guetta et Bébé Rexha avec leur mère alors qu’ils donnaient des coups de pied et rebondissaient au rythme de la musique. King a également montré quelques mouvements de type break-dance. À la fin de la vidéo, les frères et sœurs ont couru vers leur mère pour lui faire un câlin. Chyna a sous-titré le message amusant avec un emoji de cœur, un emoji de musique et un emoji de mains en prière, montrant probablement à quel point elle est reconnaissante pour ses enfants, qui sont tout son cœur.

King et Dream ont fait une apparition sur Instagram de leur mère il y a un mois pour montrer leurs chemises en flanelle assorties de FashionNova. La première photo que Chyna a postée montrait le duo dynamique qui se souriait et une photo de suivi montrait Dream sur le dos de King. Chacun des précieux enfants a posé seul sur les deux dernières photos. “Jamais un moment ennuyeux @NovaKIDS & @FashionNova”, le Hamptons noirs l’actrice a légendé le message.

Le 10 novembre, Chyna a posté une vidéo de Dream pour fêter son sixième anniversaire. Dans la vidéo, Chyna a parlé à sa fille derrière la caméra et lui a demandé comment elle se sentait d’avoir un an de plus. Dream a seulement répondu qu’elle se sentait “bien” et semblait plus concentrée sur le choix de quelque chose à regarder sur le siège arrière de la voiture de luxe de sa mère. “Joyeux 6e anniversaire à ma belle fille Dream”, sa mère adorée a légendé le clip. “Maman t’aime.”

King a eu 10 ans en octobre, et Chyna s’est assurée de prendre le gramme pour célébrer cela également. “Joyeux 10e anniversaire à mon beau fils King, je t’aime tellement !” lui a-t-elle écrit en légende du post, qui était accompagné de plusieurs photos de lui.

