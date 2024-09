Dream Kardashian, 7 ans, fait ses débuts sur le podium de la NYFW après avoir lancé son propre compte Instagram

Dream Kardashian se pavane !

La fille de 7 ans de Rob Kardashian et Blac Chyna a fait ses débuts sur le podium lors de la Fashion Week de New York samedi.

Dream a défilé pour Zeus & Lexi Kids le 7 septembre et tout le monde a parlé de ses débuts de mannequin.

La fille de Rob Kardashian et Blac Chyna, Dream, a fait ses débuts sur le podium de la NYFW samedi. Image de fil

Dream a défilé pour Zeus & Lexi Kids. Getty Images pour Art Hearts Fashion

La fillette de 7 ans portait une veste bomber grise, un jean ample et des baskets blanches pour son premier défilé. Getty Images pour Art Hearts Fashion

Pour le défilé de mode pour enfants, Dream portait une veste bomber grise au design géométrique ainsi qu’un jean ample.

La fille de Rob a complété l’ensemble avec une manucure blanche, des boucles lâches et des baskets blanches.

Bien que Rob, 37 ans, n’était pas présent, la mère de Dream, qui porte désormais son nom de naissance, Angela Renée White, a été aperçue en train d’encourager sa fille depuis le public.

La fille de Rob était tout sourire alors qu’elle posait dans les coulisses du spectacle ce week-end. Getty Images pour Art Hearts Fashion

« Je suis tellement fière de ma petite fille @dream », a écrit la mère de Dream via Instagram le même jour. Getty Images pour Art Hearts Fashion

Peu de temps après la marque de vêtements a partagé la vidéo de Dream via Instagram, de nombreux fans se sont laissés aller aux commentaires pour s’extasier sur son défilé.

« Awww, toutes les filles étaient magnifiques et les vêtements étaient très adaptés à leur âge », a écrit un fan. « Je rêve que tu sois une poupée. »

« OK, je rêve qu’elle soit si naturelle que tu ferais mieux de travailler », a ajouté un autre fan. « Elle a ce sang Kardashian. »

Un troisième fan n’a pas pu s’empêcher d’encourager Dream et a écrit « GO DREAM KARDASHIAN », accompagné d’émojis de feu.

Les parents de Dream ont relancé son compte Instagram un jour avant ses débuts sur le podium. Instagram/@dream

« Bonjour, je m’appelle Dream et bienvenue sur ma nouvelle page ! », a-t-elle déclaré dans la vidéo du 6 septembre. Instagram/@dream

Dream suit les traces de plusieurs membres de sa célèbre famille puisque ses tantes Kim et Khloé Kardashian ainsi que Kylie et Kendall Jenner, ainsi que la grand-mère de Dream, Kris Jenner et sa cousine North West, 11 ans, ont toutes défilé sur un podium.

Blanc et Rob a fait l’annonce des débuts de Dream sur le podium via le compte Instagram de leur fille, qui a été officiellement relancé vendredi.

« Je participe à mon premier défilé de mode à New York… Je suis tellement excitée », pouvait-on lire sur la légende de Dream le 7 septembre. « Merci @zeusandlexikids. »

Rob et son ex ont accueilli leur fille ensemble en 2016. Rob Kardashian/Instagram

Blac Chyna et Dream photographiés pendant les jeunes années de Dream. Blac Chyna/Instagram

Le même jour, White, 36 ans, a partagé à nouveau l’annonce du défilé de Dream en écrivant une douce note d’encouragement pour son mini-moi.

« Je suis tellement fière de ma petite fille @dream » elle a écrit.

Peut-être que le couple aura un moment maman-moi sur le podium avant la fin de la NYFW.