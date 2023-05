Dream Kardashian, 6 ans, fait une apparition rare avec des cousins ​​alors que la tante Khloe emmène les enfants à une grande sortie au cinéma dans de nouvelles photos

Dream, la nièce de KHLOE Kardashian, a eu la chance de passer du temps avec ses cousins ​​lors du dernier rassemblement Kardashian-Jenner.

Dream a souri joyeusement dans les bras de sa tante Khloe alors qu’ils s’embrassaient en quelques clichés inclus dans le dernier diaporama instantané de la star de télé-réalité sur Instagram.

Instagram/khloekardashian

Khloe Kardashian a récemment partagé des clichés d’elle et de sa nièce, Dream sur Instagram[/caption] Instagram/khloekardashian

Dans les clichés, Dream a serré Khloe dans ses bras comme si elle était sa propre mère[/caption]

Le cliché de la femme de 38 ans comprenait plusieurs photos de Khloe embrassant ses nièces, son neveu et sa fille, True, cinq ans.

Toutes les nièces et neveux de Khloe n’étaient pas présents dans les clichés; cependant, ceux qui l’étaient comprenaient North West, neuf ans, Reign, huit ans, et Dream, six ans.

Il était évident que le même amour que l’ancien de L’incroyable famille Kardashian avait montré avec True s’étendait à ses nièces et neveux, en particulier Dream.

Dream a enroulé ses bras autour de Khloe dans la même veine que la fille de la mère de deux enfants.

Toutes les photos réconfortantes ont été prises dans une salle de cinéma.

Khloe a révélé dans sa légende qu’elle avait emmené les enfants voir le nouveau film de La Petite Sirène avec Halle Bailey, 23 ans.

Le message de la plus jeune sœur Kardashian a suscité de nombreux éloges de la part des fans qui l’ont félicitée en tant que mère et tante.

« Khloe, tu es la MEILLEURE maman, fille, tante, amie et l’être humain le plus adorable que quelqu’un puisse avoir. Je t’aime de tout mon cœur », a salué un fan.

Un autre a ajouté: « Dream est définitivement l’autre fille de Khloe. »

FILLE HONORAIRE

En fin de compte, Khloe semble traiter Dream comme l’un de ses propres enfants.

Le mois dernier, elle a partagé des photos de ses câlins avec sa nièce, Dream, au milieu des tensions entre la célèbre famille et la mère du tot Blac Chyna, maintenant Angela White, 35 ans, au sujet de la garde.

Khloe s’est rendue sur Instagram pour partager les adorables clichés de la fête de Pâques de sa famille.

Sur une photo, Khloe a souri aux côtés de Dream et True alors qu’ils participaient à une activité spéciale.

Les filles fabriquaient différentes couleurs de slime sur la terrasse de la maison de 20 millions de dollars de la matriarche Kar-Jenner, Kris Jenner, à Palm Springs.

Ils portaient chacun des tabliers de lapin blanc assortis, avec True – que Khloe partage avec son ex-Tristan Thompson, 32 ans – arborant même des oreilles et des lunettes de lapin.

Khloe a également posé pour des photos séparées avec les cousins, portant un haut de soutien-gorge noir, un bas noir, des lunettes de soleil et ses mèches blondes dans un chignon serré.

Certains de leurs autres cousins ​​aimaient également faire d’autres travaux manuels, comme le montre une autre photo, True and Dream assis autour de la table avec la fille de quatre ans de Kylie Jenner, Stormi, et la fille de quatre ans de Kim Kardashian, Chicago.

Khloe a simplement sous-titré le message avec une multitude d’emojis sur le thème de Pâques et du printemps.

Cependant, certains fans ont été surpris de voir Khloe se lier à Dream si peu de temps après qu’Angela ait réagi aux inquiétudes concernant le mannequin qui s’occupait souvent de sa fille.

PAS DE MAUVAIS SANG

Lors d’une récente interview à l’antenne avec TMZ, Angela – qui partage Dream avec le frère de Khloe, Rob, 36 ans – a applaudi aux questions concernant son arrangement parental.

L’animateur Harvey Levin a d’abord décrit ce qu’il pensait être l’arrangement de garde du modèle Instagram, affirmant qu’elle « n’avait Dream qu’environ 30% du temps ».

Il a ensuite demandé à Angela si elle « s’apprêtait à changer » l’accord de coparentalité avec Rob avant de passer à Khloe.

« Communiquez-vous avec Rob et le reste de la famille ? demanda Harvey.

Parce que je sais que Khloe a également joué un rôle dans l’éducation de Dream. Cela a-t-il fait des progrès pour vous… ? »

Angela a immédiatement corrigé l’homme de 72 ans en disant: «Alors commençons par ça. Nous partageons la garde à 50/50. C’est le numéro un.

« De plus, je ne peux pas contrôler si Khloe regarde Dream chez Rob. C’est alors qu’il a sa fille.

« Mais je vais vous dire ceci. Quand elle est [Dream] à la maison avec maman [Chyna]je suis présente à 100% là-bas », a-t-elle avoué en souriant.

Angela a poursuivi en disant qu’il n’y avait pas de mauvais sang ou quoi que ce soit de négatif entre elle et le clan Kardashian.

Instagram/khloekardashian

Khloe a également partagé des photos d’elle avec sa fille True, son neveu Reign et son autre nièce North West[/caption] Inconnu, clair avec bureau photo

Les fans ont félicité Khloe pour être une bonne tante et ont commenté à quel point Dream semblait proche d’elle[/caption] Krisjenner/Instagram

Dream est la fille de son frère Robert Kardashian et de son ex Blac Chyna, qui s’appelle maintenant Angela White[/caption]