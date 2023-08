Dream Girl 2 Trailer OUT: Ayushmann Khurrana alias Pooja est de retour pour ajouter du tadka et des épices; Paresh Rawal est à son meilleur comme d’habitude

Ayushmann Khurrana et le film Dream Girl de Nushrratt Bharuccha sorti en 2019 et ce fut un succès. Quelques années plus tard, voici venir Fille de rêve 2. Le film met en vedette Ayushmann Khurrana dans le rôle principal et Nushrratt Bharuccha a été remplacé par Ananya Panday. La bande-annonce de Dream Girl 2 est maintenant disponible et, comme prévu, elle est riche en comédie et en drame. Il s’agit d’une entreprise de comédie hors du commun avec certains des meilleurs talents de l’industrie. Les films mettent en vedette Paresh Rawal, Annu Kapoor, Abhishek Banerjee et plus encore.

La bande-annonce de Dream Girl 2 est divertissante et comment

La bande-annonce de Fille de rêve 2 stars avec Ayushmann Khurrana alias Karamveer Singh laver les vêtements. Le père Annu Kapoor reçoit un appel au sujet de la facture de carte de crédit et intervient, il y a Pooja qui parle à l’employé de la banque. Ananya Panday joue l’intérêt amoureux de Karamveer Singh. Ils veulent se marier par son père a des exigences. Il veut que Karamveer Singh ait un bon travail et Rs 25 lakhs comme solde bancaire. Comment est-ce possible? Eh bien, Ayushmann Khurrana en tant que Pooja peut tout faire. Il prend le rôle et danse lors d’événements. Ensuite, il y a l’entrée de Paresh Rawal et Abhishek Banerjee alias Shah Rukh. En regardant Pooja, Shah Rukh sourit et Paresh Rawal est déterminé à marier Pooja et Shah Rukh. Eh bien, à partir de maintenant, c’est un grand tour de montagnes russes. Nous parions que cela chatouillera vos drôles d’os à coup sûr.

Regardez la bande-annonce de Dream Girl 2 ci-dessous :

Outre Ayushmann Khurrana, Paresh Rawal et Ananya Panday, le film met également en vedette Asrani, Annu Kapoor, Manjot Singh, Rajpal Yadav, Manoj Joshi, Seema Pahwa et Vijay Raaz. Il va sortir le 25 août. Il arrive au bon moment car il y a suffisamment d’espace entre deux sorties. Gadar 2 et OMG 2 sortiront le 11 août. Il reste deux semaines avant que Dream Girl 2 n’arrive sur les écrans. Comme la première partie a été un succès, il y a suffisamment d’anticipation parmi les fans pour son deuxième volet. Et avec l’ajout de starcast stellaire, il vient de devenir plus grand et meilleur. Dream Girl 2 est réalisé par Raaj Shaandilyaa et produit par Ektaa R Kapoor et Shobha Kapoor.