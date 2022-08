Dream Girl 2 : Pas Tejasswi Prakash et Sara Ali Khan, mais CET enfant star pour romancer Ayushmann Khurrana ? [Read Deets]

sortie 2019 Fille de rêve mettant en vedette Ayushmann Khurrana et Nushrratt Bharuccha a été un super succès au box-office. Maintenant, les créateurs prévoient une suite et Ayushmann reviendra dans la franchise. Cependant, on ne sait pas encore quelle actrice sera considérée comme le rôle principal féminin dans le film. Plus tôt, il y avait des rapports selon lesquels Naagin 6 Tejasswi Prakash ferait ses débuts à Bollywood avec Fille de rêve 2. Plus tard, il a été rapporté que non pas Tejasswi mais Sara Ali Khan pourraient avoir une relation amoureuse avec Ayushmann. Cependant, voici maintenant un autre reportage sur la principale dame du film.

Selon un rapport de Pinkvilla, les créateurs ont fait appel à Ananya Panday pour Dream Girl 2. Une source a déclaré au portail que les créateurs étaient en pourparlers avec Ananya pour le film et qu’elle a finalement été finalisée.

Eh bien, si ce rapport s’avère vrai, il sera intéressant de regarder le nouveau couple d’Ananya et d’Ayushmann Khurrana sur grand écran. Pendant ce temps, Ananya est actuellement occupée par les promotions de Liger qui met également en vedette Vijay Deverakonda dans le rôle principal.

Alors que Liger marquera les débuts en hindi de Vijay, ce seront les débuts en télougou d’Ananya. Le film est tourné en hindi et en télougou, et il sera doublé et diffusé dans d’autres langues comme le tamoul, le malayalam et le kannada. Il devrait sortir sur les grands écrans le 25 août 2022. Outre Liger, Ananya a aligné Kho Gaye hum Kahan.

En parlant d’Ayushmann, l’acteur a aligné le docteur G et un héros d’action. Il a été vu pour la dernière fois Anek qui n’a pas réussi à faire sa marque au box-office. Doctor G, qui met également en vedette Rakul Preet Singh et Shefali Shah, devait sortir en juin de cette année, mais il a été reporté.