Dream Girl 2 devient le cinquième film d’Ayushmann Khurrana, le deuxième film d’Ananya Panday à gagner Rs 100 crore dans le monde

La comédie romantique Dream Girl 2 d’Ayushmann Khurrana et Ananya Panday est sortie en salles le vendredi 25 août et lors de son deuxième samedi 2 septembre, le film a franchi la barre convoitée des 100 crores de roupies dans le monde entier, grâce au bouche-à-oreille positif. du public.

Selon le portail de suivi des divertissements Sacnilk.com, Dream Girl 2 a collecté Rs 78,06 crore net et Rs 92 crore brut de sa collection indienne. En ajoutant les revenus à l’étranger de Rs 12 crore, la collection mondiale du film s’élève à Rs 104 crore, devenant ainsi le onzième film hindi de 2023 à franchir la barre des trois chiffres au box-office mondial.

Avant Dream Girl 2, Pathaan, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Adipurush, Gadar 2, OMG 2, The Kerala Story, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar, Satyaprem Ki Katha et Zara Hatke Zara Bachke sont les autres. dix films de Bollywood gagnant plus de Rs 100 crore dans le monde.

Le réalisateur Raaj Shaandilyaa est également devenu le cinquième film d’Ayushmann Khurrana à réaliser cet exploit après Andhadhun (Rs 456,89 crore en 2018), Badhaai Ho (Rs 221,44 crore en 2018), Dream Girl (Rs 200,80 crore en 2019) et Bala (Rs 200,80 crore en 2019). 171,49 crores en 2019). C’est également le deuxième film d’Ananya Panday à gagner Rs 100 crore dans le monde après Pati Patni Aur Woh (Rs 117,70 crore en 2019).

Outre Ayushmann et Ananya, Dream Girl 2 présente Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Vijay Raaz, Manjot Singh, Abhishek Banerjee, Manoj Joshi et Annu Kapoor dans des rôles importants. Raaj Shaandilyaa, qui a réalisé le prequel lors de ses débuts en tant que réalisateur, a également réalisé Dream Girl 2 produit par Shobha Kapoor et Ektaa R Kapoor sous leur bannière Balaji Motion Pictures.

